Тренер Мандзяк розповів, що треба їсти, щоб набрати вагу худим людям

Як правильно це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Як набрати вагу худим людям

Віктор повідомив, що для нарощування мускулатури необхідні силові тренування, бо якщо ви будете просто багато їсти, то збільшення маси тіла буде зумовлено приростом жирової тканини десь на 75%.

Мускулатура може рости навіть в дефіциті калорій, але оптимальні умови росту м'язів - профіцит калорій 300-400 калорій.

"Тобто ти маєш їсти на 300-400 калорій більше, ніж спалює твоє тіло. І тут вилазить на подіум твоя "струнка природа". В тебе, враховуючи твою "стрункість без зусиль" в середовищі, де не потрібно витрачати калорії на пересування, але їх можна отримати величезну кількість в компактній і смачній формі, є дві особливості: марнотратний метаболізм, слабовиражена харчова поведінка", - сказав експерт.

Слабовиражена харчова поведінка - це знижений апетит, швидка насичуваність, тривала ситість, менша тяга до калорійної їжі, зазначив він.

В середньостатистичної людини засвоюється десь 95% спожитих калорій.

"Отже, щоб набрати масу, тобі треба їсти суттєво більше калорій, долаючи свою вроджену відносну байдужість до їжі, і тіло, яке прагне все зайве спалити", - додав Мандзяк.

Віктор зазначив, що безумовно, набрати необхідний калораж за рахунок калорійної їжі простіше. Але слід пам'ятати, що більшість калорійної їжі (шоколад, масло, торт, нагетси, бургери) - це їжа, в якій мало корисних речовин.

Тому треба налягати на "здорові" калорійні опції.

"Щедро поливай салати оливковою/лляною олією, їж сухофрукти, горіхи, насіння, авокадо. Шось на кшталт шоколаду можна, звісно, але дозовано.Низькокалорійні овочі і фрукти теж їж обов'язково. Хоч вони перешкоджають набивати шлунок калоріями, забираючи собі частину його об'єму, вони вкрай корисні. Їжте хоча б порцію фруктів і овочів на добу", - радить експерт.