Це просте правило збирання багажу спростить ваше життя. Вся справа у взутті

Як не перевантажувати свій багаж

Експерт з Marks&Spencer розповів, що багато людей неправильно збирають свій багаж. Вони беруть непотрібні речі, через що їм доводиться переплачувати за "перевагу" і просто тягнути з собою декілька важких валіз.

Особливо це стосується людей, які вирушають у подорож із дітьми. Однак є одне правило, яке може суттєво полегшити як саме збирання багажу, так і його транспортування.

Вся справа у взутті. Воно займає найбільше місце у валізах та рюкзаках. І часто люди беруть із собою надто багато пар туфель або босоніжок, хоча по суті носять на відпочинку лише одну чи дві.

Секрет полягає в тому, щоб брати лише три пари взуття на кожну людину. Цього більш ніж достатньо, стверджує експерт.

Як правильно збирати валізи у подорож (ілюстрація: freepik.com)

Яке взуття брати на відпочинок

Експерт із Gatsby Shoes радить обмежитися такими варіантами:

зручна пара кросівок для прогулянок та на випадок дощу

красива пара туфель або босоніжок для вечірніх виходів та святкових заходів

практичне взуття для пляжу або басейну, яке не натиратиме, не ковзатиме і не сковуватиме рухи.

"Ваша основна пара взуття повинна бути зручною для ходьби, достатньо міцною для екстремальних видів діяльності та досить стильною, щоб не відволікати увагу від вашого повсякденного образу. Обирайте нейтральні кольори, які гармонійно поєднуються з різним вбранням", - зазначив експерт.