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Это простое правило сбора багажа упростит вашу жизнь. Все дело в обуви

Что нужно брать в путешествие (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сборы багажа в путешествие или командировку часто приносят немало проблем. Особенно сложно тем, кто совсем не представляет, что нужно брать с собой в отпуск, и как правильно паковать чемоданы.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Как не перегружать свой багаж

Эксперт из Marks&Spencer рассказал, что многие люди неправильно собирают свой багаж. Они берут ненужные вещи, из-за чего им приходится переплачивать за "перевес" и попросту тащить с собой несколько тяжелых чемоданов. 

Особенно это касается людей, которые отправляются в путешествие с детьми. Однако есть одно правило, которое может существенно облегчить как сам сбор багажа, так и его транспортировку.

Все дело в обуви. Она занимает больше всего место в чемоданах и рюкзаках. И часто люди берут с собой слишком много пар туфлей или босоножек, хотя по сути носят на отдыхе всего одну или две.

Секрет заключается в том, чтобы брать лишь три пары обуви на каждого человека. Этого более чем достаточно, утверждает эксперт.

Как правильно собирать чемоданы в путешествие (иллюстрация: freepik.com)

Какую обувь брать на отдых

Эксперт из Gatsby Shoes советует ограничиться такими вариантами:

  • удобная пара кроссовок для прогулок и на случай дождя
  • красивая пара туфель или босоножек для вечерних выходов и праздничных мероприятий
  • практичная обувь для пляжа или бассейна, которая не будет натирать, скользить и сковывать движения.

"Ваша основная пара обуви должна быть удобной для ходьбы, достаточно прочной для экстремальных видов деятельности и достаточно стильной, чтобы не отвлекать внимание от вашего повседневного образа. Выбирайте нейтральные цвета, которые будут гармонично сочетаться с разными нарядами", - отметил эксперт.

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