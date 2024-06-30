Їдете у відпустку, а квіти нема кому поливати? Цей перевірений метод стане вашим порятунком

Влітку, у сезон відпусток, багато людей їдуть на відпочинок. Однак найчастіша проблема подорожей - полив квітів. "Вазони" можуть просто загинути, якщо залишаться без води. Однак існує простий і перевірений часом метод, який врятує ваші рослини, поки вас не буде вдома.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), "хаком" для поливу рослин на своїй сторінці в Instagram поділився блогер-садівник Саймон Ейкрейд.

Як зробити "розумний полив" для кімнатних рослин

Садівник розповів про древній середземноморський метод поливу, який справді ефективний. Він забезпечить квіти та "вазони" регулярним зрошенням, при цьому рослини не будуть "киснути" у воді, а отримають саме стільки води, скільки їм потрібно.

Для цього вам знадобиться простий теракотовий горщик та пробка від винної пляшки. Просто зробіть таке:

обріжте пробку так, щоб вона входила в нижній отвір горщика, але при цьому могла пропускати трохи води

вставте пробку в горщик

помістіть горщик у вазон із рослиною, щоб він був трохи занурений у землю

налийте в нього воду і накрийте кришкою або чимось плоским, щоб рідина не випарувалася.

Завдяки хитрій конструкції "лійки" ваші квіти потроху отримуватимуть воду, що вбереже їх від загибелі. Цей метод можна використовувати і для вуличних рослин, які стоять біля вашого будинку у великих горщиках.

Полив теракотовим горщиком можна використовувати не тільки якщо вам необхідно їхати. Навіть якщо ви можете регулярно зрошувати рослини, спробуйте саме такий метод, адже він має величезну перевагу.

Вся річ у тому, що вода з горщика надходить відразу в ґрунт, а не на його поверхню. Завдяки цьому коріння одержують більше рідини, що дає їм можливість ставати міцнішими.