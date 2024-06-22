Які місця в літаку найкращі, а які - найгірші? Секрет розкрила стюардеса
Стюардеса з British Airways розповіла, які місця в літаках можуть виявитися вдалими для тих, хто дуже боїться турбулентності. Також є поради, які допоможуть забути про нудоту при перельотах.
Де краще не брати місця у літаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Чому в літаку є "погані" та "хороші" місця
За словами стюардеси, багато пасажирів сильно нервують перед перельотом. І вони бояться не лише захитування, а ще й турбулентності.
І хоча це явище вважається абсолютно нормальним, пасажири часто лякаються, коли літак починає "трясти". Звичайно, це призводить до паніки, яка може поширюватися салоном.
А тому, якщо ви нервуєте і сильно боїтеся, стюардеса радить сказати про це бортпровідникам. Якщо буде така можливість, вони можуть допомогти вам впоратися зі стресом. А якщо дозволять обставини, стюардеса може пересадити вас на зручніше місце, яке не буде сильно "трусити" під час турбулентності.
В якому ряду краще сидіти у літаку (ілюстрація: freepik.com)
Найгірше місце в літаку
Виявилося, що частково уберегтися від турбулентності цілком реально. Найчастіше її особливо сильно відчувають пасажири, які сидять у задній частині літака.
Хвіст, за словами стюардеси, може "трусити" сильніше, адже він якраз і допомагає літаку "балансувати" на повітряних ямах.
Де краще не сидіти у літаку (ілюстрація: freepik.com)
Яке місце найзручніше у літаку
Стюардеса заявила, що пасажири, які мріють про плавний і безпроблемний політ, можуть заздалегідь подбати про свій комфорт. Для цього потрібно обрати місця в середині салону.
Також найкращими варіантами є місця біля крил. А якщо ви страждаєте від страху замкненого простору і хвилюєтеся за свою безпеку - віддайте перевагу кріслам біля проходу.
Як обрати місце в літаку (ілюстрація: freepik.com)
Як врятуватися від захитування в літаку
Крім цього, пасажирам дали поради, які допоможуть позбутися нападів нудоти. Якщо ви вже вибрали місця, в яких турбулентність не так сильно відчуватиметься, подбайте про такі моменти:
- не відмовляйтеся від обдування та вентиляції, свіже повітря допоможе подолати напади захитування
- постарайтеся відволіктися, подивіться фільм чи почитайте
- спробуйте випити газовані напої з імбиром, вони допомагають шлунку впоратися зі стресом.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Ocean Florida, Daily Mail.