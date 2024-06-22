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Які місця в літаку найкращі, а які - найгірші? Секрет розкрила стюардеса

Субота 22 червня 2024 13:52
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Які місця в літаку найкращі, а які - найгірші? Секрет розкрила стюардеса  Де краще летіти у хвості чи на початку літака (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Стюардеса з British Airways розповіла, які місця в літаках можуть виявитися вдалими для тих, хто дуже боїться турбулентності. Також є поради, які допоможуть забути про нудоту при перельотах.

Де краще не брати місця у літаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чому в літаку є "погані" та "хороші" місця

За словами стюардеси, багато пасажирів сильно нервують перед перельотом. І вони бояться не лише захитування, а ще й турбулентності.

І хоча це явище вважається абсолютно нормальним, пасажири часто лякаються, коли літак починає "трясти". Звичайно, це призводить до паніки, яка може поширюватися салоном.

А тому, якщо ви нервуєте і сильно боїтеся, стюардеса радить сказати про це бортпровідникам. Якщо буде така можливість, вони можуть допомогти вам впоратися зі стресом. А якщо дозволять обставини, стюардеса може пересадити вас на зручніше місце, яке не буде сильно "трусити" під час турбулентності.

Чому не можна спати біля літака (фото: Freepik)В якому ряду краще сидіти у літаку (ілюстрація: freepik.com)

Найгірше місце в літаку

Виявилося, що частково уберегтися від турбулентності цілком реально. Найчастіше її особливо сильно відчувають пасажири, які сидять у задній частині літака.

Хвіст, за словами стюардеси, може "трусити" сильніше, адже він якраз і допомагає літаку "балансувати" на повітряних ямах.

Чи можна пити алкоголь під час подорожі літаком (фото: Freepik)

Де краще не сидіти у літаку (ілюстрація: freepik.com)

Яке місце найзручніше у літаку

Стюардеса заявила, що пасажири, які мріють про плавний і безпроблемний політ, можуть заздалегідь подбати про свій комфорт. Для цього потрібно обрати місця в середині салону.

Також найкращими варіантами є місця біля крил. А якщо ви страждаєте від страху замкненого простору і хвилюєтеся за свою безпеку - віддайте перевагу кріслам біля проходу.

Які ліки не можна в літак під час подорожі (фото: Freepik)

Як обрати місце в літаку (ілюстрація: freepik.com)

Як врятуватися від захитування в літаку

Крім цього, пасажирам дали поради, які допоможуть позбутися нападів нудоти. Якщо ви вже вибрали місця, в яких турбулентність не так сильно відчуватиметься, подбайте про такі моменти:

  • не відмовляйтеся від обдування та вентиляції, свіже повітря допоможе подолати напади захитування
  • постарайтеся відволіктися, подивіться фільм чи почитайте
  • спробуйте випити газовані напої з імбиром, вони допомагають шлунку впоратися зі стресом.

Раніше ми розповідали, що не можна робити з валізами, інакше вони точно загубляться в аеропорту.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Ocean Florida, Daily Mail.

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