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Це не призводить до застуди: лікар розвіяв міф, у який досі всі вірять

Чи можна застудитись через холодну погоду на вулиці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань, тому варто знати, як захиститись від вірусів. Лікар розповів, чи справді холодна погода призводить до застуди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чи призводить холодна погода до застуди

Лікар Дональд Грант розповів, що сама по собі холодна погода безпосередньо не підвищує ймовірність застуди, але певні умови можуть збільшити шанси захворіти.

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