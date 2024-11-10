RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Это не приводит к простуде: врач развеял миф, в который до сих пор все верят

Можно ли простудиться из-за холодной погоды на улице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в октябре начался сезон острых респираторных заболеваний, поэтому следует знать, как защититься от вирусов. Врач рассказал, действительно ли холодная погода приводит к простуде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Приводит ли холодная погода к простуде

Врач Дональд Грант рассказал, что сама по себе холодная погода напрямую не повышает вероятность простуды, но некоторые условия могут увеличить шансы заболеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГриппЗдоровьеМифы