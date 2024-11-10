Это не приводит к простуде: врач развеял миф, в который до сих пор все верят

В Украине в октябре начался сезон острых респираторных заболеваний, поэтому следует знать, как защититься от вирусов. Врач рассказал, действительно ли холодная погода приводит к простуде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Врач Дональд Грант рассказал, что сама по себе холодная погода напрямую не повышает вероятность простуды, но некоторые условия могут увеличить шансы заболеть.
Ранее мы сообщали, как защитить организм в период вирусов и простуд.
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