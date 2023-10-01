Эта скрытая настройка поможет сделать ваши фото в Instagram лучшего качества

Instagram является одной из самых популярных платформ социальных медиа, позволяющих легко и удобно делиться с друзьями своими фотографиями. Загрузка фотографий в высоком качестве - актуальный вопрос для многих пользователей этой социальной сети.

Как скачать фото в Instagram, при этом сохраняя качество изображения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker .

Почему Instagram "ужимает" фото?

Сегодня большинство из нас не беспокоится о том, чтобы получить специальную цифровую фотокамеру, ведь наш смартфон делает снимки превосходного качества.

Но несмотря на то, что ваши фотографии и видео на iPhone или Android имеют высокое качество, они могут не сохраниться такими же до того момента, как попадут в Instagram. Однако это вина социальной сети, а не ваша.

В настройках Instagram есть опция, гарантирующая, что ваши фотографии и видео загружаются в самом высоком качестве, которое позволяет Instagram. Проблема в том, что этот параметр отключен по умолчанию. Если вы никогда раньше не включали его или меняли телефон и переустанавливали Instagram с нуля, вероятно, эта настройка отключена в вашем приложении.

Если вышесказанное совпадает, это означает, что Instagram будет регулировать качество ваших загрузок в зависимости от качества вашей сети.

Если у вас сверхскоростное соединение, возможно, медиафайлы будут загружаться в высоком качестве. Но если контакт плохой, Instagram сожмет ваш контент по своему усмотрению.

На самом деле, мы не знаем, как эта функция работает за кулисами, поэтому невозможно сказать, насколько Instagram снижает качество и при каких условиях.

Во времена безлимитных тарифных планов и большого количества соединений Wi-Fi лучше навсегда оставить эту функцию включенной.

Как загрузить фото в Instagram в максимальном качестве

Откройте Instagram, перейдите в свой профиль, коснитесь меню в верхнем правом углу (три горизонтальных линии).

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Выберите "Настройки и конфиденциальность".

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Здесь прокрутите вниз, коснитесь "Использование данных и качество медиа".

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Затем убедитесь, что переключатель "Загрузить высокое качество" включен.

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