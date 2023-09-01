Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні кордону

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь заявив, що сьогодні, 1 вересня, польський військовий вертоліт Мі-24 нібито зайшов в повітряний простір Білорусі.

"Польський військовий гелікоптер Мі-24 перетнув державний кордон на дуже низькій висоті, пролетів на глибину до 1,2 км вглиб Білорусі, а потім повернув назад", - йдеться в повідомленні Держприкордонкомітету.

Коментар МЗС Польщі

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Ці послуги є прямим продовженням режиму Лукашенка", - прокоментував заступник голови МЗС Павло Яблонський.

Він також додав, що це цілком може бути білоруською провокацією. За його словами, до парламентських виборів можна очікувати "ще багато провокацій з боку Білорусі".

" У білоруських ЗМІ можна регулярно читати статті про те, що Польща збирається напасти на Білорусь, є багато дурниць такого типу", - сказав Яблонський.

Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, раніше два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.

Більш детально про порушення польського кордону гелікоптерами Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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