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Як заборона на iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple: відповідь експерта

Вівторок 12 вересня 2023 13:01
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Як заборона на iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple: відповідь експерта Фото: експерт розповів, як заборона iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На американські фондові індекси відчутно вплинуло рішення китайської влади заборонити держслужбовцям центральних установ використовувати смартфони iPhone.

Про це йдеться у колонці голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

"Обтяжені страхами того, що це тільки початок, обвалилися акції компанії Apple, а також її постачальників Nvidia і Qualcomm, і потягнули за собою вниз індекс техносектору Nasdaq Composite і більш загальний S&P 500", - розповів Мартиненко.

За його словами, обидва індекси втратили за минулий тиждень 1,9% і 1,3%, відповідно.

Як заборона на iPhone для китайських чиновників вплинула на акції Apple: відповідь експерта

Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone

Китайські урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати використання iPhone. Додамо, що Apple отримує близько 19% доходу саме від Китаю, тож заборона може негативно вплинути на компанію.

The Wall Street Journal повідомляло, що це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok.

Так, Конгрес США заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях ще в кінці грудня 2022 року. Пізніше аналогічні рішення прийняли і в країнах ЄС.

Більше про те, чому TikTok блокують та чи чекати на такий сценарій в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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