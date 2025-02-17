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Це потрібно бачити. NASA опублікувало приголомшливе відео Місяця з орбіти

Понеділок 17 лютого 2025 22:45
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Це потрібно бачити. NASA опублікувало приголомшливе відео Місяця з орбіти Космічний модуль Blue Ghost зробив приголомшливий знімок Місяця і Сонця (фото: Firefly Aerospace)
Автор: Павло Колеснік

Запущений у січні модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace успішно вийшов на орбіту Місяця. Під час цієї операції він зробив захоплююче фото, на якому одночасно зображені Місяць, Сонце і сонячні панелі космічного апарату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Space.

"Команда Firefly успішно впоралася з непростим завданням, завершивши виведення Blue Ghost на еліптичну орбіту навколо Місяця всього за 4 хвилини і 15 секунд. Протягом наступних 16 днів планується проведення додаткових маневрів для переходу на кругову орбіту і наближення до поверхні супутника", - заявили в Firefly Aerospace.

На зображенні також можна побачити корисне навантаження NASA, зокрема антени для зв'язку та інструмент LEXI (Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager), призначений для вивчення космічної погоди.

З наданих знімків було також створено вражаючий таймлапс, що показує, як Blue Ghost обертається навколо Місяця.

Зараз апарат перебуває на широкій еліптичній орбіті, рухаючись овальною траєкторією. У найближчі два тижні команда планує увімкнути його двигуни для корекції орбіти, щоб зробити її більш круговою. Прилуніння очікується 2 березня 2025 року.

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