Это нужно видеть. NASA опубликовало потрясающее видео Луны с орбиты

Запущенный в январе модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно вышел на орбиту Луны вчера. Во время этой операции он сделал захватывающее фото, на котором одновременно запечатлены Луна, Солнце и солнечные панели космического аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Space .

“Команда Firefly успешно справилась с непростой задачей, завершив выведение Blue Ghost на эллиптическую орбиту вокруг Луны всего за 4 минуты и 15 секунд. В течение следующих 16 дней планируется проведение дополнительных маневров для перехода на круговую орбиту и приближения к поверхности спутника”, - заявили в Firefly Aerospace.

На изображении также можно увидеть полезную нагрузку NASA, включая антенны для связи и инструмент LEXI (Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager), предназначенный для изучения космической погоды.

Из предоставленных снимков был также создан впечатляющий таймлапс, показывающий, как Blue Ghost вращается вокруг Луны.

Сейчас аппарат находится на широкой эллиптической орбите, двигаясь по овальной траектории. В ближайшие две недели команда планирует включить его двигатели для коррекции орбиты, чтобы сделать ее более круговой. Прилунение ожидается 2 марта 2025 года.