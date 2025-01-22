На Місяці астронавти встановили шість прапорів за останні 50 років: що з ними зараз

За останні 50 років на поверхні Місяця було встановлено шість прапорів і перший з них - ще у 1969 році. Вчені намагалися дізнатися, що сталося з цими прапорами.

Коли були встановлені ці прапори, ким та яка в них доля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Space.

Хто та коли встановив прапори на Місяці

Перший прапор США був встановлений під час "Аполлон-11" у липні 1969 року. Астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін встановили його на поверхні Місяця під час своєї першої висадки.

Ця подія потягнула за собою багато дебатів та дискусій на тему "кому належить Місяць". Старший викладач історії в Університеті Данді в Шотландії Метью Уорд зазначив, що американський прапор є надзвичайно потужним, і здається, присутній у зображеннях майже кожної ключової події в американській історії - від висадки Аполлона на Місяць до пожежників, які піднімають прапор над руїнами Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року.

Ніл Армстронг з "Аполлона-11" з Баззом Олдріном після встановлення прапора на Місяці в липні 1969 року. Фото: NASA)

"Важко придумати будь-який інший прапор, який би мав таке велике значення. Зоряно-смугастий прапор виражає дух, історію та ідентичність цілої нації", - сказав Уорд.

Другий прапор був встановлений у листопаді 1969 року - під час місії "Аполлон-12" місяцехід Піт Конрад встановив його на поверхні Місяця.

Інженери NASA були в захопленні від перспективи того, що астронавти Аполлона будуть піднімати прапор США на Місяці. Вони розробили флагшток з горизонтальною смугою, що дозволяє прапору "літати" без вітру, щоб подолати наслідки відсутності атмосфери на Місяці.

Іншими факторами, які враховувалися при проєктуванні, були вага, термостійкість і легкість складання, щоб астронавти, чиї скафандри обмежували діапазон рухів та здатність хапати предмети, могли встановити прапор без проблем.

Під час місії "Аполлона-12" у листопаді 1969 року місяцехід Піт Конрад встановлює американський прапор (Фото: NASA)

Базз Олдрін, який встановлював з Нілом Армстронгом перший прапор, розповів пізніше в інтерв'ю, що відчув майже "містичне об'єднання всіх людей у світі в той момент".

"Під порошкоподібною поверхнею надра були дуже щільними. Нам вдалося просунути флагшток лише на пару дюймів. І він виглядав не дуже міцним", - розповів Базз про встановлення.

Астронавт Девід Скотт салютує Old Glory під час місії Аполлон у 1971 році (Фото: NASA)

Ще один прапор встановив астронавт Девід Скотт у 1971 році. Наступний - в грудні 1972 року.

На початку 1990-х науковиця Енн Платофф зробила масштабне дослідження про розміщення прапорів США на Місяці. Вона з'ясувала, що таких прапорів було шість і всі вони були різного розміру.

Прапор "Аполлона-17", який встановлювали в грудні 1972 року, останньої місії програми на Місця, був найцікавішим - він вивішувався в кімнаті управління польотами під час інших місій "Аполлон". А вже згодом його встановили на Місяці останні астронавти місяцехода - Юджин Сернан та Джек Шмітт.

Під час останньої місячної прогулянки програми "Аполлон" у грудні 1972 року Джин Сернан з "Аполлона-17" з американським прапором (Фото: NASA)

А що з тими прапорами зараз?

Науковцям невідомо, що сталося з прапорами США. Навіть якщо вони залишилися стояти, коли екіпажі ракет злітали з Місця, ймовірно вони зараз не в такому стані, як були спочатку.

"Швидше за все, нейлон прапора зіпсувався внаслідок тривалого впливу сонячного світлу. Це руйнівний результат, який позначається як "сонячна гниль", - зазначає Платофф.

Місячні прапори, ймовірно, стали крихкими та з часом розпалися. Можливо, вони були пошкоджені ударами метеоритів.

"Одна річ, яку я постійно бачу в статтях, полягає в тому, що прапори вибілювалися від впливу сонячного світла. Хоча це трапляється з деякими прапорами на Землі, я не впевнений щодо хімічного процесу та чи відбуватиметься це в місячному середовищі", - додала науковиця.

Вона вважає, що незалежно від того, чи стоять ще ці прапори, чи витримали вони десятиліття впливу суворого місячного середовища, "їхня спадщина як символ дослідження космосу людиною залишається незмінним".

"Значення цих символів збережеться ще довго після смерті тих, хто брав участь у цьому історичному починанні. Спростувати змову про висадку на Місяць неважко. Є багато доказів того, що висадка "Аполлона" була реальною і що люди ходили по поверхні Місяця", - підкреслила Платофф.