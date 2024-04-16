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Це ненормально: ось чому собака постійно хоче їсти

Чому собака постійно хоче їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто так трапляється, коли ви щойно погодували собаку, а він знову бігає за вами, виляє хвостом і просить поїсти. Є декілька основних причин такої поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD.

Чому собака постійно голодна

Якщо у вашої собаки немає жодних інших симптомів і вона почувається добре, окрім того, що вона постійно хоче їсти, заплануйте візит до ветеринара.

У собак, які постійно голодні, також спостерігають ще й такі симптоми:

  • підвищена спрага і сечовипускання
  • блювота або діарея
  • зміни у вазі (збільшення або втрата)
  • зміни форми тіла, наприклад збільшення живота та зменшення м’язів
  • харчування непродовольчими товарами

Немає чіткої причини, чому собака може бути одержима їжею. Це може виникнути через психологічну проблему, таку як стрес чи медичну проблему.

Ветеринари назвали деякі з найпоширеніших причин підвищеного апетиту у собак:

  • психологічні проблеми, такі як тривога або стрес
  • поведінка внаслідок поганого харчування 
  • процес старіння (з віком собаки почнуть більше хотіти їжі)
  • ліки 
  • порушення обміну речовин 
  • паразити/інфекції, які перешкоджають засвоєнню поживних речовин

Так може проявлятися жадібність собаки

Найпоширенішою причиною швидкого заковтування корму вважається елементарна собача жадібність. Якщо крім собаки проживають ще інші собаки чи коти, варто звернути увагу на їхні взаємини під час прийому їжі.

У собак жадібність в їжі в основному проявляється з двох сторін, перша - це страх, що хтось відбере їжу, а друга - бажання відібрати у сусіда. У цьому випадку постарайтеся годувати тварин окремо, в різних кімнатах або через перегородку, щоб вихованці не бачили один одного.

Не рідкісні випадки, коли господар сам винен в тому, що собака поспішає їсти. Вихованцеві могло вистачити лише одного разу, коли господар затримався на роботі, а тварина вже відчула страх та голод. Це стресова ситуація для собаки, через яку могла виникнути така поведінка.

 

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