Это ненормально: вот почему собака постоянно хочет есть

Почему собака постоянно голодна

Если у вашей собаки нет никаких других симптомов и она чувствует себя хорошо, кроме того, что она постоянно хочет есть, запланируйте визит к ветеринару.

У собак, которые постоянно голодные, также наблюдают еще и следующие симптомы:

повышенная жажда и мочеиспускание

рвота или диарея

изменения в весе (увеличение или потеря)

изменения формы тела, например увеличение живота и уменьшение мышц

питание непродовольственными товарами

Нет четкой причины, почему собака может быть одержима пищей. Это может возникнуть из-за психологической проблемы, такой как стресс или медицинская проблема.

Ветеринары назвали некоторые из самых распространенных причин повышенного аппетита у собак:

психологические проблемы, такие как тревога или стресс

поведение вследствие плохого питания

процесс старения (с возрастом собаки начнут больше хотеть пищи)

лекарства

нарушение обмена веществ

паразиты/инфекции, препятствующие усвоению питательных веществ

Так может проявляться жадность собаки

Наиболее распространенной причиной быстрого заглатывания корма считается элементарная собачья жадность. Если кроме собаки проживают другие собаки или кошки, следует обратить внимание на их взаимоотношения во время приема пищи.

У собак жадность в пище в основном проявляется с двух сторон, первая - это страх, что кто-то отнимет пищу, а вторая - желание отобрать у соседа. В этом случае постарайтесь кормить животных отдельно, в разных комнатах или через перегородку, чтобы питомцы не видели друг друга.

Не редки случаи, когда хозяин сам виноват в том, что собака спешит есть. Воспитаннику могло хватить только одного раза, когда хозяин задержался на работе, а животное уже испытало страх и голод. Это стрессовая ситуация для собаки, из-за которой могло возникнуть такое поведение.