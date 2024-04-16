Это ненормально: вот почему собака постоянно хочет есть

Часто так случается, когда вы только что покормили собаку, а она снова бегает за вами, виляет хвостом и просит поесть. Есть несколько основных причин такого поведения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD.
Если у вашей собаки нет никаких других симптомов и она чувствует себя хорошо, кроме того, что она постоянно хочет есть, запланируйте визит к ветеринару.
У собак, которые постоянно голодные, также наблюдают еще и следующие симптомы:
Нет четкой причины, почему собака может быть одержима пищей. Это может возникнуть из-за психологической проблемы, такой как стресс или медицинская проблема.
Ветеринары назвали некоторые из самых распространенных причин повышенного аппетита у собак:
Наиболее распространенной причиной быстрого заглатывания корма считается элементарная собачья жадность. Если кроме собаки проживают другие собаки или кошки, следует обратить внимание на их взаимоотношения во время приема пищи.
У собак жадность в пище в основном проявляется с двух сторон, первая - это страх, что кто-то отнимет пищу, а вторая - желание отобрать у соседа. В этом случае постарайтесь кормить животных отдельно, в разных комнатах или через перегородку, чтобы питомцы не видели друг друга.
Не редки случаи, когда хозяин сам виноват в том, что собака спешит есть. Воспитаннику могло хватить только одного раза, когда хозяин задержался на работе, а животное уже испытало страх и голод. Это стрессовая ситуация для собаки, из-за которой могло возникнуть такое поведение.
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