10 порід собак, які не слухаються господарів: подумайте двічі перед тим, як завести

Всі собаки хороші, але деякі породи вимагають трохи більше зусиль і терпіння в навчанні. Багато труднощів у дресируванні породи пов'язані з її історією походження - завданнями, для виконання яких вона була виведена в минулому.

Про те, які породи собак найбільш складно дресирувати розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс для власників собак BARK Post .

Сибірський хаскі

Не дозволяйте цим хижим мордочкам обдурити вас, хаскі сповнені пустощів і точно не для недосвідчених господарів. Вони були виведені для того, щоб бігати багато кілометрів по замерзлій тундрі, тому без фізичних навантажень вони швидко стануть руйнівними.

Хаскі (фото: Wikipedia)

Крім цього, хаскі розводили для того, щоб вони були незалежними - це гарантувало, що зграя собак ігноруватиме команди, якщо місцевість вважатиметься небезпечною.

Але зараз це означає, що вони мають вперту вдачу, коли справа доходить до виконання команд.

Китайський шарпей

Нехай вас не вводять в оману зморшкувата мордочка і оксамитовість шерсті, шарпеї можуть бути досить складними у вихованні собаками.

Їхній характер часто може нагадувати сварливого сусіда, який кричить на дітей за те, що вони занадто галасують на вулиці, і краде всі м'ячі, які потрапляють на його подвір'я.

Шарпей (фото: Wikipedia)

Шарпеї просто не схильні до спілкування з іншими людьми за межами своєї родини. Вони можуть бути дуже територіальними і ставати агресивними до незнайомців, якщо їх не соціалізувати належним чином. Тож це порода собак не для початківців

Чау-чау

Завжди питайте дозволу, перш ніж погладити чарівну мордочку чау-чау. Ці гігантські пухкі кульки дуже домінантні, вперті та можуть мати злий характер, якщо їх не привчати до соціуму.

Чау-чау (фото: Wikipedia)

Вони хочуть багато уваги від своїх господарів, але також схильні до ревнощів, якщо ви приділяєте увагу комусь, окрім них. Вони не дуже полюбляють незнайомих людей або тварин, що може спричинити раптову агресію.

Джек-рассел-тер'єр

Оскільки джек-рассели спочатку були виведені як собаки для полювання на лисиць, вони, як правило, схильні переслідувати інших тварин, особливо тих, які менші за них. З цієї причини вони часто погано уживаються з котами та іншими дрібними тваринами.

Джек-рассели вимагають багато фізичних навантажень - якщо вони не отримують щоденних довгих прогулянок або не мають часу побігати в парку, вони легко стають руйнівними від нудьги.

Джек-рассели (фото: Wikipedia)

Також будьте обережні під час прогулянок або поїздки в автомобілі з опущеним вікном - джек-рассели мають схильність до бійок і можуть кидатися на інших тварин.

Ротвейлер

Ротвейлери надзвичайно віддані, їхні господарі часто стають для них цілим світом. Це чудово, якщо ви шукаєте собаку-охоронця, але може стати проблемою в оточенні "незнайомців" - будь-кого, окрім власника.

Ротвейлер (фото: Wikipedia)

Без належного виховання ці великі собаки можуть легко стати агресивними до тих, хто, на їхню думку, виглядає загрозливо або занадто рухливий.

Труднощі у вихованні ротвейлерів виникають тоді, коли потрібно, щоб вони слухалися когось, окрім своїх улюблених господарів (іншого члена сім'ї, друга, ветеринара тощо).

Бульмастиф

Величезні розміри цих милих цуценят можуть стати серйозним викликом для багатьох господарів. Якщо не навчити їх належним чином, можна легко опинитися на траві, якщо бульмастиф вирішить побігти, поки ви будете триматимете повідець.

Цуценя бульмастифу (фото: Wikipedia)

Афганський хорт

Афганські хорти надзвичайно розумні, але мають незалежний характер, більше схожий на котячий. Вони вважають за краще робити те, що хочуть і коли хочуть, і обожнюють вдавати, що не їх щойно кликав господар.

Афганський хорт (фото: Wikipedia)

Завдяки своєму інтелекту, вони часто добре засвоюють команди, але згодом вирішують ігнорувати їх, якщо їм нецікаво.

Англійський бульдог

Ці собаки просто обожнюють відпочивати - навіть занадто. Вони надзвичайно милі, але можуть бути дуже впертими, адже вважають за краще подрімати на дивані.

Англійський бульдог (фото: Wikipedia)

Ця риса може стати проблемою, коли вам потрібно, щоб вони слухалися будь-яких команд - особливо, коли вам потрібно, щоб вони рухалися або йшли кудись з вами. Ці впертюхи мають велику масу при середніх розмірах, що може ускладнити їхнє підняття на руки або прогулянку там, де вам треба.

Бігль

Біглі сповнені енергії, і ця риса часто стає причиною труднощів у навчанні. Вони хочуть бути скрізь і всюди одночасно, що може заважати їм приділяти увагу навчанню та засвоєнню команд.

Така енергійність також вимагає багато фізичних навантажень - інакше бездіяльність може призвести до деструктивної поведінки, схильності до втечі та проблем з вагою.

Бігль (фото: Wikipedia)

Нарешті, будь-яка енергія, яка не спалюється, змушена виходити назовні у вигляді безперервного гавкоту. Квартирний спосіб життя може бути не найкращим варіантом для цих собак (або для сусідів).

Пітбуль

Пітбулі можуть бути чудовими собаками, якщо їх вирощують у люблячому домі та правильно дресирують. Одна з найбільших проблем з цими собаками полягає в тому, що занадто багато з них потрапляє в погані руки.

Через безвідповідальних власників багато пітбулів стають агресивними. На жаль, тих пітбулів, які страждають від ставлення господарів, а потім потрапляють до притулку, може бути дуже важко повністю відучити від агресивної поведінки.

Пітбуль (фото: Wikipedia)

Це надзвичайно сильні собаки, і їх важко привчити до повідця. Вони потребують впевнених, терплячих, рішучих і водночас добрих власників - особливо, якщо заводити дорослих пітбулів.