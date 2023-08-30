Це - найкращий період для збору моркви. Урожай буде зберігатися всю зиму!

У якому місяці викопати моркву

Починають збирати моркву можна з вересня і аж до кінця жовтня. Важливо, що при +4 морква перестає рости. Однак із початком морозів плоди починають гнити. Тому потрібно робити це до перших заморозків.

Зокрема, збирати плоди можна вже на 110 день після посадки.

Перед збором моркву викопують та дивляться на те, чи коренеплоди справді дозріли і їх час прибирати з грядки. Якщо нижнє і середнє листя вже пожовтіло - то можна викопувати.

Також якщо на корінні вже є тріщини, то вже збирати урожай потрібно якнайшвидше.

Важливо, що з початком морозів плоди починають гнити. Тому потрібно робити це до перших заморозків.

Як правильно викопувати врожай

Якщо коренеплоди короткі, то їх можна зібрати руками. Але якщо плоди довгі, то знадобиться лопата. Необхідно збирати урожай обережно, щоб не пошкодити і не зламати овоч.

Як тільки урожай зібраний - зрізайте бадилля. Щоб термін зберігання моркви збільшився, бадилля потрібно не зрізати, а скручувати руками.

Після збирання коренеплоди потрібно висушити на свіжому повітрі протягом 2-3 годин. .

Також перевірте коренеплоди на наявність механічних пошкоджень, хвороб та шкідників, тому що одна пошкоджена морква здатна заразити решту.

Варто відсортувати моркву за розміром плодів. В першу чергу краще з'їсти найдрібнішу моркву, потім середню і в кінці - велику.

Як можна зберігати моркву

На балконі

Моркву також можна зберігати на балконі або лоджії в ящику з тирсою. У сильні морози врожай слід накрити товстою тканиною, ковдрою чи чимось іншим.

У погребі

Температура у погребі, де зберігатиметься морква, має бути в межах -2…+2°C, вологість повітря 90-95%. Також має бути достатня, але не дуже інтенсивна вентиляція.

В холодильнику

Плоди можна зберігати у відділенні для овочів. Неочищену моркву можна зберігати в папері. Для цього коренеплоди обгортають у міцний пакувальний папір або кілька шарів газети.

Упаковування дозволяє моркві дихати та не дає з'явитися волозі, а якщо папір стане вологим, його потрібно замінити.

Морозильна камера

Спочатку потрібно промити моркву і просушити. Потім натріть на великій тертці. Також можна нарізати смужками або кружечками. Далі розкладіть по пакетах або пластиковим контейнерам і покладіть в морозильну камеру.