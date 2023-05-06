Ось чому морква виростає покрученою, тонкою і тріскається
Виростити солодку рівненьку моркву вдається не завжди. Часто коренеплод крутиться, витончується, тріскається, і городники не завжди можуть зрозуміти, чому так відбувається.
Про причини цього пише Telegram-канал Дача. Сад. Город.
Чому морква крива?
- Надто густо росте
Одна з головних причин, за якою моркву росте крива - загущені посіви. Тому рядки з морквою треба проріджувати. Намагайтеся при цьому не пошкодити корені сіянців, що залишилися в землі.
- Поганий грунт
Μорква погано росте на важкому глиняному ґрунті. Грунт повинен бути рихлий, тому варто вносити в нього пісок і перекопувати: 1 відро на 1 квадратний метр.
- Неправильне підживлення
Підживлення свіжим навозом можуть привести до того, що морква виросте деформованою.
- Полив
Якщо була посуха, а потім ви рясно полили грядки з морквою, вона може потріскатися. Намагайтеся поливати регулярно і замульчуйте грядки.
Чим корисна морква?
Вирощена на своєму городі морква, коли ви знаєте, чим ви її підживлювали, корисніша і звісно ж дешевша за куплену.
Морква - надзвичайно корисний овоч (фото: facebook.com/svetlanafus)
За словами дієтолога Світлани Фус, морква - важливе джерело бета-каротину, який є провітаміном вітаміну А. Це - жиророзчинний нутрієнт, тому овочі, що містять каротин, доцільніше вживати у вигляді салатів і вінегретів, заправлених нежирною сметаною, йогуртом або рослинною олією.
Раніше ми писали, які сорти моркви - найсолодші.
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