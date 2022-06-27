Какие растения замедляют рост моркови: перечень вредных "соседей"

Часто огородники следят за урожаем моркови, но добрых плодов все равно не могут собрать. Происходит такое обычно в тех случаях, если соседи по грядкам не могут ужиться.

Дело в том, что далеко не все растения можно высаживать рядом друг с другом.

В частности, неправильные соседи моркови могут повлиять на вкус корнеплода.

Опытные дачники рекомендуют не высаживать этот овощ рядом с хреном. Все потому, что в этом случае морковь будет с горчинкой.

Свекла также будет плохим соседом для моркови, поскольку лишит ее всех питательных элементов.

Кроме того, рядом возле моркови нельзя высаживать также укроп. Он замедлит рост моркови. Поэтому, лучше отдать предпочтение шпинату.

Лучше всего возле моркови посадить лук и горох.

Что нельзя сажать буля моркови (freepik)

Как правильно поливать морковь

Добавим, чтобы вырастить крупную морковь на своем огороде, ее надо своевременно поливать, при необходимости прореживать, систематически рыхлить поверхность грядки, а также вырывать все сорняки сразу после их появления.

Чтобы собрать качественный урожай моркови, надо поливать ее правильно, тогда корнеплоды будут сладкими, крупными и сочными. Если растениям будет не хватать воды, то из-за этого корнеплоды станут вялыми, а их вкус приобретет горчинку. Поливать эту культуру нужно правильно с момента посева до сбора урожая.

При поливе почва должна пропитываться водой на глубину не менее 0,3 м, что соответствует максимальной величине корнеплодов.