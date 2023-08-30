Это - лучший период для сбора моркови. Урожай будет храняться всю зиму!

В каком месяце выкопать морковь

Начинают собирать морковь можно с сентября и аж до конца октября. Важно, что при +4 морковь перестает расти. Однако с началом морозов плоды начинают гнить. Поэтому нужно делать это до первых заморозков.

В частности, собирать плоды можно уже на 110-й день после посадки.

Перед сбором морковь выкапывают и смотрят на то, действительно ли созрели корнеплоды и их время убирать с грядки. Если нижние и средние листья уже пожелтели - то можно выкапывать.

Также если на корнях уже есть трещины, то собирать урожай нужно как можно быстрее.

Важно, что с началом морозов плоды начинают гнить. Поэтому нужно делать это до первых заморозков.

Как правильно выкапывать урожай

Если корнеплоды короткие, их можно собрать руками. Но если плоды длинные, то понадобится лопата. Необходимо убирать урожай осторожно, чтобы не повредить и не сломать овощ.

Как только урожай собран - срезайте ботву. Чтобы срок хранения моркови увеличился, ботву нужно не срезать, а скручивать руками.

После уборки корнеплоды нужно высушить на свежем воздухе в течение 2-3 часов.

Также проверьте корнеплоды на наличие механических повреждений, болезней и вредителей, так как одна поврежденная морковь способна заразить всех остальных.

Следует отсортировать морковь по размеру плодов. В первую очередь лучше съесть маленькую морковь, затем среднюю и в конце - большую.

Как можно хранить морковь

На балконе

Морковь также можно хранить на балконе или лоджии в ящике с опилками. В сильные морозы урожай следует накрыть толстой тканью, одеялом или чем-нибудь другим.

В погребе

Температура в погребе, где хранится морковь, должна быть в пределах -2…+2°C, влажность воздуха 90-95%. Также должна быть достаточная, но не очень интенсивная вентиляция.

В холодильнике

Плоды можно хранить в отделении для овощей. Неочищенную морковь можно хранить в бумаге. Для этого корнеплоды обертывают в крепкую упаковочную бумагу или несколько слоев газеты.

Упаковка позволяет моркови дышать и не дает появиться влаге, а если бумага станет влажной, ее нужно заменить.

Морозильная камера

Сначала нужно промыть морковь и просушить. Затем натрите на большой терке. Также можно нарезать полосками или кружочками. Далее разложите по пакетам или пластиковым контейнерам и положите в морозильную камеру.