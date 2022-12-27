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Це найгірше місце в будинку для сушіння одягу взимку: з'явиться цвіль

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Вівторок 27 грудня 2022 12:58
Це найгірше місце в будинку для сушіння одягу взимку: з'явиться цвіль Де не можна сушити одяг в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку сушити речі після прання не так просто. В будинках може не бути балкону, а в деяких кімнатах це взагалі заборонено робити, адже це негативно впливає на мікроклімат.

Про це пише SantePlus.

Зокрема, багато людей, не маючи сушарки для білизни, залишають свій одяг сушитися в різних кімнатах будинку, в тому числі й в спальні. Однак, цього не варто робити.

Чому не можна сушити білизну в спальні

Така кімната є місцем, де люди зазвичай проводять багато часу, коли вдома. Також спальні, як правило, є одними з найменших кімнат у будинках і не мають належної вентиляції чи витяжки, як ванні кімнати.

Таким чином, можна завдати шкоди своєму здоров’ю, оскільки підвищується вологість і може з'явитись цвіль.

Де краще розвісити одяг

Взимку варто обирати максимально провітрювані кімнати. Це дозволить швидше позбутися вологи під час сушіння одягу завдяки циркулюючому повітрю.

Також сіль може допомогти ввібрати вологу, варто покласти жменю в кілька мисок і розставити їх по кутах кімнати. Таким чином це допоможе увібрати надмірну вологість.

Якщо можливо, придбайте осушувач повітря, адже він значною мірою покращує якість повітря, а також зберігає тепло.

До того ж важливо уникати сушіння одягу на батареях. Це може підвищити рівень вологості й водночас пошкодити одяг.

Раніше ми повідомляли, яким способом можна вивести будь-які плями з одягу.

Також ми писали про поширену помилку під час прання, яка пошкоджує дорогий одяг.

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