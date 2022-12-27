Это самое худшее место в доме для сушки одежды зимой: появится плесень

Зимой сушить вещи после стирки не так-то просто. В домах может не быть балкона, а в некоторых комнатах это вообще запрещено делать, ведь это негативно влияет на микроклимат.

В частности, многие люди, не имея сушилки для белья, оставляют свою одежду сушиться в разных комнатах дома, в том числе и в спальне. Однако этого не стоит делать.

Почему нельзя сушить белье в спальне

Такая комната является местом, где люди обычно проводят много времени, когда дома. Также спальни, как правило, являются одними из самых маленьких комнат в домах и не имеют надлежащей вентиляции или вытяжки, как ванные комнаты.

Таким образом, можно нанести вред своему здоровью, поскольку повышается влажность и может появиться плесень.

Где лучше развесить одежду

Зимой следует выбирать максимально проветриваемые комнаты. Это позволит быстрее избавиться от влаги во время сушки одежды благодаря циркулирующему воздуху.

Также соль может помочь впитать влагу, стоит положить горсть в несколько мисок и расставить их по углам комнаты. Таким образом, это поможет впитать чрезмерную влажность.

Если возможно, приобретите осушитель воздуха, ведь он в значительной степени улучшает качество воздуха и сохраняет тепло.

К тому же важно избегать сушки одежды на батареях. Это может повысить уровень влажности и одновременно повредить одежду.