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Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку

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Воскресенье 11 сентября 2022 18:00
Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку Фото: Как вывести пятна с одежды любой сложности (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Испачкали одежду сложными пятнами? Это не проблема, если воспользоваться особым способом и универсальным средством для стирки и чистки.

Как вывести пятна любой сложности - читайте ниже в нашем материале Styler.

Возьмем к примеру пятна от кофе, ручки и зеленки.

Пошаговая инструкция

Подложите под пятно неглубокую тарелку.

Насыпьте немного перкарбоната натрия.

Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку

Залейте теплой водой, перемешайте.

Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку

Подождите минут 20. От пятна не останется и следа.

Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку

Что такое перкарбонат натрия?

Это кислородный стиральный отбеливатель - компонент, который входит в состав почти всех предлагаемых на рынке порошковых отбеливателей. Только в составе его обычно 10-15%, а остальное - ПАВы, оптические отбеливатели, другая химия.

То есть, фактически, современные отбеливатели - это перкарбонат натрия и концентрированный стиральный порошок. Промышленные производства иначе называют его персоль.

Ранее мы писали, как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой.

Также читайте, как почистить ковры от пятен домашним копеечным средством.

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