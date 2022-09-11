Этим способом можно вывести любые пятна с одежды: даже ручку и зеленку

Испачкали одежду сложными пятнами? Это не проблема, если воспользоваться особым способом и универсальным средством для стирки и чистки.

Как вывести пятна любой сложности - читайте ниже в нашем материале Styler.

Возьмем к примеру пятна от кофе, ручки и зеленки.

Пошаговая инструкция

Подложите под пятно неглубокую тарелку.

Насыпьте немного перкарбоната натрия.

Залейте теплой водой, перемешайте.

Подождите минут 20. От пятна не останется и следа.

Что такое перкарбонат натрия?

Это кислородный стиральный отбеливатель - компонент, который входит в состав почти всех предлагаемых на рынке порошковых отбеливателей. Только в составе его обычно 10-15%, а остальное - ПАВы, оптические отбеливатели, другая химия.

То есть, фактически, современные отбеливатели - это перкарбонат натрия и концентрированный стиральный порошок. Промышленные производства иначе называют его персоль.