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Це можливо: як почистити та розім'яти варену картоплю одним махом (відео)

П'ятниця 17 травня 2024 11:13
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Це можливо: як почистити та розім'яти варену картоплю одним махом (відео) Як швидко приготувати картопляне пюре (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не усі люблять чистити картоплю, а потім ще й робити пюре. Є лайфхак, який допоможе це зробити легко та одним махом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарки Азур Макканнелл під ніком "livecompose".

Деталі способу

Кулінарка знайшла спосіб зняти шкірку і зробити картопляне пюре одним махом. Це суттєво заощадить час на приготування їжі.

Все, що знадобиться для такого лайфхаку, це решітка для охолодження випічки.

Потрібно відварити картоплю, трохи охолодити й розрізати навпіл. Далі кожну половинку проштовхніть крізь решітку. Униз падає вже подрібнена картопля, а шкірка залишається зверху.

В кінці додайте вершкове масло, молоко, сметану та картопляний відвар за смаком, щоб отримати смачне картопляне пюре.

У коментарях користувачі зазначили, що мити решітку після такої маніпуляції важко та клопітно.

@livecomposed Potato peeling hack just in time for Thanksgiving! #cookinghack #cookinghacks #potatopeeling #potatohack #potatoes My Love Mine All Mine - Mitski

Як вибрати картоплю для пюре

Для хорошого пюре вибирайте крохмалисті сорти картоплі, наприклад, круглу картоплю зі світло-коричневою шкіркою і світлою м'якоттю. Такий овоч сильно розварюється при готуванні і створює кремову консистенцію пюре. Не беріть для пюре картоплю з червоною шкіркою - вона погано розварюється.

Раніше ми повідомляли, яку помилку при варінні картоплі роблять практично всі люди.

Також ми писали, як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин.

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