Це можливо: як почистити та розім'яти варену картоплю одним махом (відео)
Не усі люблять чистити картоплю, а потім ще й робити пюре. Є лайфхак, який допоможе це зробити легко та одним махом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарки Азур Макканнелл під ніком "livecompose".
Деталі способу
Кулінарка знайшла спосіб зняти шкірку і зробити картопляне пюре одним махом. Це суттєво заощадить час на приготування їжі.
Все, що знадобиться для такого лайфхаку, це решітка для охолодження випічки.
Потрібно відварити картоплю, трохи охолодити й розрізати навпіл. Далі кожну половинку проштовхніть крізь решітку. Униз падає вже подрібнена картопля, а шкірка залишається зверху.
В кінці додайте вершкове масло, молоко, сметану та картопляний відвар за смаком, щоб отримати смачне картопляне пюре.
У коментарях користувачі зазначили, що мити решітку після такої маніпуляції важко та клопітно.
@livecomposed Potato peeling hack just in time for Thanksgiving! #cookinghack #cookinghacks #potatopeeling #potatohack #potatoes My Love Mine All Mine - Mitski
Як вибрати картоплю для пюре
Для хорошого пюре вибирайте крохмалисті сорти картоплі, наприклад, круглу картоплю зі світло-коричневою шкіркою і світлою м'якоттю. Такий овоч сильно розварюється при готуванні і створює кремову консистенцію пюре. Не беріть для пюре картоплю з червоною шкіркою - вона погано розварюється.
Раніше ми повідомляли, яку помилку при варінні картоплі роблять практично всі люди.
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