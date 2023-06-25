Цю помилку при варінні картоплі роблять практично всі люди

Рецепт приготування відвареної картоплі настільки простий, що багато людей не сумніваються в його правильності. Помити, очистити шкірку, залити водою та поставити на плиту. Почекати, доки вода закипить, посолити, зменшити вогонь і варити до готовності – саме так зазначено у всіх рецептах.

Однак тут є помилка, яка швидко знищує всі корисні якості овочів. Яка саме – читайте нижче.

Молода картопля

Таку картоплю, коли шкірка ще зовсім тоненька, краще взагалі не чистити й навіть не скребти. Потрібно дуже добре помити картоплини, можна навіть потримати їх у теплій воді хвилин 15-20, потім сполоснути.

А після приготування потрібно заправити зеленню і вершковим маслом або сметаною - на власний смак, а потім подавати на стіл. У неочищеній картоплі так залишиться більше корисних мікроелементів.

Звичайна картопля

Коли шкірка стає жорсткою, її краще перед приготуванням очищати. Хоча картопля "у мундирі" все одно залишається кориснішим продуктом.

Однак найголовніша помилка у приготуванні картоплі криється зовсім в іншому. А саме - у температурі води, в якій ви готуватимете овоч.

Зазвичай каструлю з очищеною (або неочищеною) картоплею заливають водою з-під крана і ставлять на вогонь. Потім дають поступово закипіти.

Як правильно варити картоплю

Досвідчені кулінари вважають, що традиційний спосіб є неправильним і він вбиває корисні речовини, які є в цьому овочі.

І виявляється, потрібно опускати картоплю в киплячу рідину. Тобто ви її чистите, миєте, ріжете. Ставте каструлю з водою на вогонь, даєте закипіти, додаєте трохи солі, а тільки після цього - опускаєте картоплю у киплячу воду і варите її до готовності. Саме при такому способі приготування ви збережете більшість корисних речовин і мікроелементів.