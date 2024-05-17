Это возможно: как почистить и размять вареный картофель одним махом (видео)
Не все любят чистить картошку, а потом еще и пюре. Есть лайфхак, который поможет сделать это легко и одним махом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарки Азур Макканнелл под ником "livecompose".
Детали способа
Кулинарка нашла способ снять шкурку и сделать картофельное пюре одним махом. Это существенно сэкономит время для приготовления пищи.
Все, что пригодится для такого лайфхака, это решетка для охлаждения выпечки.
Нужно отварить картофель, немного охладить и разрезать пополам. Затем каждую половинку протолкните сквозь решетку. Вниз падает уже измельченный картофель, а кожура остается сверху.
В конце добавить сливочное масло, молоко, сметану и картофельный отвар по вкусу, чтобы получить вкусное картофельное пюре.
В комментариях пользователи отметили, что мыть решетку после такой манипуляции тяжело и хлопотно.
@livecomposed Potato peeling hack just in time for Thanksgiving! #cookinghack #cookinghacks #potatopeeling #potatohack #potatoes My Love Mine All Mine - Mitski
Как выбрать картофель для пюре
Для хорошего пюре выбирайте крахмалистые сорта картофеля, например, круглый картофель со светло-коричневой шкуркой и светлой мякотью. Такой овощ сильно разваривается при приготовлении и создает кремовую консистенцию пюре. Не берите для пюре картофель с красной кожурой - он плохо разваривается.
Ранее мы сообщали, какую ошибку при варке картофеля совершают практически все люди.
Также мы писали, как почистить целую кастрюлю молодого картофеля за пару минут.