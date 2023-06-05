Як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин: простий лайфхак
Перша молода картопля вже з'явилася на ринках, у магазинах і навіть на деяких грядках. Таку картоплю люблять дуже багато і намагаються насититися овочом під час сезону.
Як буквально за одну хвилину почистити цілу каструлю молодої картоплі, розповіла Уляна Антонюк на своїй сторінці у Facebook.
Що вам знадобиться
- Картопля - 1 кг
- Сіль великого помелу - кілька столових ложок
Як виглядає метод
Картоплю середнього розміру потрібно помити та скласти в металеву каструлю чи миску. Насипати в картоплю кілька ложок солі великого помелу - чим більше, тим краще.
Далі накриваємо каструлю щільно кришкою і починаємо інтенсивно струшувати. Проводьте цю процедуру кілька хвилин.
Після цього - промийте картоплю під проточною водою дуже ретельно, залийте чистою водою і ставте на вогонь. Тепер картопля почищена і її можна варити звичайним способом.
Важливий нюанс: молода картопля має бути свіжою, пружною, бажано тільки з грядки. А сіль – лише великого помелу.
Є й інші способи
Спосіб 1. Складіть молоду картоплю в каструлю, залийте водою і накрийте кришкою. Дайте постояти 15 хвилин, а потім добре потрясіть каструлю. Воду злийте, промийте овочі під проточною водою - шкірка повинна сама відійти.
Спосіб 2. Залийте молоду картоплю окропом, а за хвилину поставте овочі під крижану воду. Шкірка швидко відійде.
Секрети приготування молодої картоплі від кухарів
- Для варіння вибирайте картоплю одного розміру. Якщо не виходить, то великі бульби перед варінням розріжте на дві чи чотири частини – так вона звариться вся одночасно.
- Перед варінням заливайте картоплю окропом або гарячою водою. Якщо залити холодною - картопля буде рідкою.
- Картоплю чистити та варити потрібно відразу, інакше вона швидко потемніє. Щоб чистити було легше, можна на 5-10 хвилин замочити картоплю у холодній воді.
- З молодої картоплі шкірку не зрізають, як зі старої, а зішкрябують – вона тонка та м'яка. При очищенні молодої картоплі варто одягнути рукавички – бульби можуть забруднити руки.
- Щоб молода картопля зварилася швидше, додайте у воду шматочок вершкового масла.
- Вода в каструлі має повністю покривати картоплю.
- Якщо ви варите дрібну картоплю, то посоліть її на початку варіння - тоді бульби залишаться цілими та не розваляться. Якщо хочете розсипчасту картоплю - соліть наприкінці варіння. Солити потрібно з розрахунку 2 ч. ложки на 1 кг картоплі.
- Щоб отримати неймовірний аромат, змішайте дрібно нарізаний кріп з подрібненим часником і сіллю. А потім заправте цією сумішшю картоплю.
- Смак молодої картоплі буде яскравішим, якщо подати до нього солоні огірки або малосольну рибу.
До речі, раніше ми писали про те, чим можна відмити руки після чищення молодої картоплі.
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