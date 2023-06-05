Як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин: простий лайфхак

Перша молода картопля вже з'явилася на ринках, у магазинах і навіть на деяких грядках. Таку картоплю люблять дуже багато і намагаються насититися овочом під час сезону.

Як буквально за одну хвилину почистити цілу каструлю молодої картоплі, розповіла Уляна Антонюк на своїй сторінці у Facebook.

Що вам знадобиться

Картопля - 1 кг

Сіль великого помелу - кілька столових ложок

Як виглядає метод

Картоплю середнього розміру потрібно помити та скласти в металеву каструлю чи миску. Насипати в картоплю кілька ложок солі великого помелу - чим більше, тим краще.

Далі накриваємо каструлю щільно кришкою і починаємо інтенсивно струшувати. Проводьте цю процедуру кілька хвилин.

Після цього - промийте картоплю під проточною водою дуже ретельно, залийте чистою водою і ставте на вогонь. Тепер картопля почищена і її можна варити звичайним способом.

Важливий нюанс: молода картопля має бути свіжою, пружною, бажано тільки з грядки. А сіль – лише великого помелу.

Є й інші способи

Спосіб 1. Складіть молоду картоплю в каструлю, залийте водою і накрийте кришкою. Дайте постояти 15 хвилин, а потім добре потрясіть каструлю. Воду злийте, промийте овочі під проточною водою - шкірка повинна сама відійти.

Спосіб 2. Залийте молоду картоплю окропом, а за хвилину поставте овочі під крижану воду. Шкірка швидко відійде.

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