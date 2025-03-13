Що станеться, якщо класти ноутбук на живіт? Лікарі здивували відповіддю

Багато хто звик класти ноутбук на живіт під час роботи або перегляду фільмів. Але як така звичка впливає на здоров'я та чи може завдати шкоди?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Як шкодить здоров’ю використання ноутбука на животі?

Ендокринолог Алекс Роблес розповів, що основне занепокоєння полягає через вплив тепла, оскільки ноутбуки можуть досягати високих температур залежно від типу роботи, яку ви виконуєте.

Тепло, яке виробляє ноутбук, може викликати дискомфорт і навіть завдати шкоди області живота, а також колінам, якщо ви покладете його туди.

" Крім того, є випадки, коли люди обпікалися, тримаючи ноутбук на колінах протягом тривалого періоду часу", - розповіла акушер-гінеколог Крістіна Карлан Гревес.

Інший ризик для здоров’я пов’язаний з поставою. Таке розташування навряд чи підтримує правильну поставу, що може призвести до болю у спині.

Ноутбуки можуть сильно нагріватися під час використання, що може призвести до перегріву шкіри, викликаючи дискомфорт, почервоніння чи навіть опіки.

Чи впливає на фертильність?

Немає надійних досліджень, які б пов’язували розміщення ноутбука на животі з жіночим безпліддям. Однак є певне занепокоєння щодо чоловічого безпліддя, особливо якщо ноутбук опускається на коліна та нижче живота.

Тривале нагрівання ноутбука, розміщеного близько до статевих органів достатньо, щоб підвищити температуру яєчок і теоретично знизити якість сперми.

Лікар розповіла, що яйцеклітини та сперматозоїди надзвичайно чутливі до іонізуючого випромінювання, яке може спричинити пошкодження ДНК і загибель клітин. Однак ноутбуки не створюють іонізуючого або високоенергетичного випромінювання.

Коли ноутбук лежить на м’яких поверхнях, таких як живіт або ковдра, то можуть перекриватись вентиляційні отвори, що призводить до перегріву пристрою.

Що варто робити

Якщо ви регулярно кладете ноутбук на живіт або на коліна, то варто переглянути цю звичку заради рівної постави, уникнення болю в шиї та спині.

Н айкраще уникати тривалого контакту ноутбука з тілом і використовувати його на твердій, рівній поверхні для комфортного і безпечного використання.

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