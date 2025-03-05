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"Не ведіться!" Лікар розповіла всю правду про популярні крапельниці з вітамінами

Середа 05 березня 2025 16:28
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"Не ведіться!" Лікар розповіла всю правду про популярні крапельниці з вітамінами Чи безпечні крапельниці з вітамінами для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Крапельниці з вітамінами часто рекламуються клініками та салонами краси, як спосіб для оздоровлення, детоксу, схуднення та проти стресу. Однак, така процедура небезпечна для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.

Чим шкідливі крапельниці з вітамінами?

За словами лікаря, крапельниці стали символом "елітного" догляду. Ціна такої процедури сягає від 2 000 до 10 000 грн за один сеанс.

Наукових якісних досліджень щодо безпечності та ефективності вітамінних крапельниць майже немає. Існує лише 155 наукових статей, переважно у вигляді описів окремих випадків або досліджень із малими вибірками й недостовірними висновками.

Неможливо виміряти "свіжість обличчя" після крапельниці чи "відновлення організму", щоб оцінити дію таких чудодійних крапельниць.

Усі звикли вірити, що вітаміни - це здоров’я. Але це не завжди так. Якщо в організмі немає дефіциту, додаткові дози вітамінів не принесуть користі.

Важливо розуміти, що такі крапельниці - не косметична процедура. Їх варто робити лише при медичній необхідності, а не як спосіб омолодитися.

Вони містять такі ризики для здоров'я:

  • Алергічні реакції - реакція може бути миттєвою: від висипання до анафілактичного шоку
  • Ускладнення - будь-яка маніпуляція з венами - це ризик для здоров'я
  • Перевантаження організму
  • Дія тимчасова - після однієї крапельниці справді можна відчути приплив сил, але це не магія, а лише дія допоміжних компонентів, як от глюкози. За годину усе повернеться до звичного стану

Що відбувається після прийому вітамінів із їжею чи в таблетках?

Організм бере рівно стільки вітамінів, скільки потрібно, а надлишок - зазвичай виводить природним шляхом.

Але коли вітаміни вводять внутрішньовенно, вони одразу потрапляють у кров, минаючи природні фільтри - шлунок і печінку. Це може призвести до перенасичення організму, а в деяких випадках - навіть до інтоксикації.

"Оманливе відчуття догляду за здоров'ям за допомогою крапельниць з вітамінами не має нічого спільного зі здоровим глуздом. У більшості випадків це лише маркетинг. Не ведіться на рекламу!" - додала лікар.

Необхідно пам'ятати, що здоров'я - це не годинна процедура, а щоденна рутина, що містить:

  • достатній сон
  • фізичну активність
  • турботу про ментальне здоров'я
  • відмову від шкідливих звичок
  • збалансоване харчування

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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