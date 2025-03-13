Что произойдет, если класть ноутбук на живот? Врачи удивили ответом
Многие привыкли класть ноутбук на живот во время работы или просмотра фильмов. Но как такая привычка влияет на здоровье и может ли нанести вред?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Как вредит здоровью использование ноутбука на животе?
Эндокринолог Алекс Роблес рассказал, что основное беспокойство заключается из-за воздействия тепла, поскольку ноутбуки могут достигать высоких температур в зависимости от типа работы, которую вы выполняете.
Тепло, которое производит ноутбук, может вызвать дискомфорт и даже нанести вред области живота, а также коленям, если вы положите его туда.
"Кроме того, есть случаи, когда люди обжигались, держа ноутбук на коленях в течение длительного периода времени", - рассказала акушер-гинеколог Кристина Карлан Гревес.
Другой риск для здоровья связанный с осанкой. Такое расположение вряд ли поддерживает правильную осанку, что может привести к боли в спине.
Ноутбуки могут сильно нагреваться во время использования, что может привести к перегреву кожи, вызывая дискомфорт, покраснение или даже ожоги.
Влияет ли на фертильность?
Нет надежных исследований, которые бы связывали размещение ноутбука на животе с женским бесплодием. Однако есть некоторое беспокойство относительно мужского бесплодия, особенно если ноутбук опускается на колени и ниже живота.
Длительное нагревание ноутбука, размещенного близко к половым органам достаточно, чтобы повысить температуру яичек и теоретически снизить качество спермы.
Врач рассказала, что яйцеклетки и сперматозоиды чрезвычайно чувствительны к ионизирующему излучению, которое может вызвать повреждение ДНК и гибель клеток. Однако ноутбуки не создают ионизирующего или высокоэнергетического излучения.
Когда ноутбук лежит на мягких поверхностях, таких как живот или одеяло, то могут перекрываться вентиляционные отверстия, что приводит к перегреву устройства.
Что стоит делать
Если вы регулярно кладете ноутбук на живот или на колени, то стоит пересмотреть эту привычку ради ровной осанки, во избежание боли в шее и спине.
Лучше всего избегать длительного контакта ноутбука с телом и использовать его на твердой, ровной поверхности для комфортного и безопасного использования.
Вас может заинтересовать
- Лучшая поза для сна, которая поможет избежать боли в спине и шее
- Правило "12 часов", которое способствует долгой жизни
- Врач также рассказывала всю правду о популярных капельницах с витаминами
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.