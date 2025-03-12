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Найкраща поза для сну, яка допоможе уникнути болю у спині та шиї

Середа 12 березня 2025 15:28
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Найкраща поза для сну, яка допоможе уникнути болю у спині та шиї В якій позі спати, щоб уникнути болю в спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильна поза для сну має важливе значення для запобігання болю в спині. Експерт назвала оптимальну позу, яка допомагає зняти напругу з хребта і забезпечує комфортний сон без болю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Які пози під час сну можуть спричинити біль

Експерт зі сну Лаурі Лідлі розповіла, якщо ви часто прокидаєтесь з болем у спині, то варто переглянути свої пози для сну.

Зокрема, сон з рукою над головою або на плечі протягом тривалого періоду часу може призвести до болю.

Ще одним проблемним положенням є сон на животі, якого слід уникати, якщо це можливо. Сон на животі може спричинити навантаження на спину та шию.

Положення плода також не рекомендується, оскільки сильне викривлення хребта може спричинити дискомфорт у шиї та спині, а щільне згортання може також обмежити дихання.

Найкраща поза для сну

Лідлі пояснює, що найкраще спробувати заснути лежачи на спині. Спіть у прямому положенні, опустивши руки з боків і лежачи на спині, якщо можете. Так у вас буде менша ймовірність потягнути м’яз або змістити ребро. Сон на спині також допомагає полегшити біль у шиї, плечах і спині.

Інша хороша поза для сну - на боці, але не згорнутими калачиком у позі ембріона. Це дозволяє хребту залишатися в нейтральному положенні та допомагає при болях у шиї, плечах і спині.

Подушки для тіла також можуть допомогти в цьому, а також зменшити обертання під час сну.

Важливо, яке б положення ви не вибрали, слід придбати найкращі подушки, які зможуть підтримувати вашу голову та шию в нейтральному положенні.

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