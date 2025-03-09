Названо правило "12 годин", яке сприяє довгому життю

Дотримання правила "12 годин" - це новий підхід до здорового способу життя, який може стати важливим фактором для довголіття. Також варто дотримуватись певних звичок, які допоможуть зберегти здоров’я на довгі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Деталі правила

Дотримання правила "12 годин" може бути ключем до довголіття. Доктор Валтер Лонго стверджує, що ви можете залишатися молодим довше, якщо зможете жити за певними правилами.

Серед основних пунктів, які він рекомендує, є дотримання дієти з високим вмістом вітамінів, мінімізація насичених жирів і навіть споживання більшої кількості оливкової олії.

"Обмежте вживання їжі 12-годинним періодом", - зазначив експерт.

Наприклад, починайте після 8 ранку і закінчуйте до 8 вечора. Також не їжте нічого протягом трьох-чотирьох годин перед сном.

Дотримуйтеся дієти з високим вмістом вітамінів і мінералів, доповненої полівітамінним буфером кожні три дні.

Вчені з Гарварду проаналізували харчові звички 26 902 чоловіків протягом 16 років. Кожна особа повідомляла про час доби, коли снідала, обідала та вечеряла, а також будь-які додаткові перекуски.

Результати показали, що чоловіки, які їли пізніше ввечері, мали на 55% вищий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто цього не робив. Водночас чоловіки, які пропускали сніданок, також мали на 27% вищий ризик серцево-судинних захворювань, ніж інші.

Окрім цього, пізня вечеря може спровокувати й інші неприємні проблеми. Особливо це стосується кислотного рефлюксу та печії, через що деяким людям важко спати.

Дієтолог Хелен Белл розповіла, що їжа перед сном може сприяти збільшенню ваги. Прийом їжі пізно вночі часто призводить до споживання висококалорійної їжі з низьким вмістом поживних речовин, як-от закуски та десерти. Ці продукти, швидше за все, накопичуються у вигляді жиру, оскільки метаболізм сповільнюється під час сну.

Які звички сприяють довголіттю

Довголіття залежить від багатьох факторів, і певні звички можуть значно вплинути на тривалість і якість життя. Ось кілька звичок, які сприяють здоров’ю і довголіттю:

Фізична активність - регулярні помірні фізичні навантаження, такі як ходьба, йога, плавання або навіть легкі тренування, допомагають підтримувати серце і м’язи у хорошій формі

Сон - достатній і якісний сон (7-9 годин на добу) необхідний для відновлення організму і нормалізації гормонального балансу

Управління стресом - зменшення рівня стресу через медитацію, релаксацію, дихальні вправи або інші методи допомагає зберегти психічне здоров’я

Соціальні зв’язки - підтримка близьких стосунків з родиною та друзями має позитивний вплив на емоційний стан і здоров’я

Ментальна активність - регулярна розумова діяльність, як-от читання, вивчення нових навичок чи мов, може сприяти підтримці розумової гостроти і знижувати ризик розвитку деменції

Відмова від шкідливих звичок - уникання куріння, надмірного споживання алкоголю та інших шкідливих звичок сприяє значному поліпшенню здоров’я та знижує ризик багатьох хвороб

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