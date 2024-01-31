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Нутриціолог розповіла, масло якої жирності потрібно купувати в магазині

Яка жирність масла повинна бути вказана на упаковці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В магазині представлено багато виробників вершкового масла, і дізнатися, який із них якісний продукт, може бути не так просто. Варто знати, як готується масло та яка жирність продукту повинна бути вказана на упаковці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Як готують масло

Масло отримується в результаті поетапної переробки молока тварин. Це складний процес, кінцева мета якого - концентрація та виділення молочного жиру.

Зокрема, на першому етапі виробництва з коров'ячого молока відокремлюють вершки. Далі для концентрації молочного жиру виконують збивання вершків.

Як утворюється масло різної жирності

Під час сеперації для концентрування молочного жиру виділяється маслянка - знежирена частина. Чим більше цієї рідини відокремлять від масла, тим жирніше воно буде.

Що може міститись в маслі

Крім молочного жиру, вершкове масло містить молочні білки, незначну кількість лактози, жиророзчинні вітаміни та мінеральні речовини.

Який відсоток жирності у маслі є допустимим (скриншот)

Чи свідчить висока живність масла про якісність продукту 

Жирність 82% свідчить про те, що в цьому продукті менше вологи, ніж у маслі з вмістом 62% чи 73%. Однак, це зовсім не свідчить про якість.

Для того, щоб визначити якість масла, то на упаковці повинно бути зазначено, що саме масло, а "не продукт на основі вершкового масла та молочного жиру із включення рослинних олій".

Все тому, що під такими назвами виробники маскують спред або маргарин.

Жовтий колір масла - спред?

При виробництві спреду виробникові немає сенсу додавати барвник, щоб зробити його колір неприродним. 

Нутриціолог каже, що колір масла залежить від вмісту каротину в кормах або від сезону.

Який колір якісного масла (скриншот)

Чи варто перевіряти масло вдома

Цього робити не варто, адже справжнє масло, як і спред може плавитись при перевірці окропом.

При покупці масла варто звертати увагу на такі ознаки:

  • назва - лише масло
  • склад - лише молочні складники без додавання рослинних олій
  • номер ДСТУ для масла 4399:2005
  • номер ДСТУ для спреду 4445:2005

Раніше ми повідомляли, чому масло має бути в раціоні.

Також читайте, як швидко розм'якшити масло до кімнатної температури.

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