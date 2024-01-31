Нутриціолог розповіла, масло якої жирності потрібно купувати в магазині

В магазині представлено багато виробників вершкового масла, і дізнатися, який із них якісний продукт, може бути не так просто. Варто знати, як готується масло та яка жирність продукту повинна бути вказана на упаковці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Масло отримується в результаті поетапної переробки молока тварин. Це складний процес, кінцева мета якого - концентрація та виділення молочного жиру.
Зокрема, на першому етапі виробництва з коров'ячого молока відокремлюють вершки. Далі для концентрації молочного жиру виконують збивання вершків.
Під час сеперації для концентрування молочного жиру виділяється маслянка - знежирена частина. Чим більше цієї рідини відокремлять від масла, тим жирніше воно буде.
Крім молочного жиру, вершкове масло містить молочні білки, незначну кількість лактози, жиророзчинні вітаміни та мінеральні речовини.
Жирність 82% свідчить про те, що в цьому продукті менше вологи, ніж у маслі з вмістом 62% чи 73%. Однак, це зовсім не свідчить про якість.
Для того, щоб визначити якість масла, то на упаковці повинно бути зазначено, що саме масло, а "не продукт на основі вершкового масла та молочного жиру із включення рослинних олій".
Все тому, що під такими назвами виробники маскують спред або маргарин.
При виробництві спреду виробникові немає сенсу додавати барвник, щоб зробити його колір неприродним.
Нутриціолог каже, що колір масла залежить від вмісту каротину в кормах або від сезону.
Цього робити не варто, адже справжнє масло, як і спред може плавитись при перевірці окропом.
При покупці масла варто звертати увагу на такі ознаки:
Раніше ми повідомляли, чому масло має бути в раціоні.
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