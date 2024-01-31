Нутрициолог рассказала, масло какой жирности нужно покупать в магазине

В магазине представлено много производителей сливочного масла, и узнать, какой из них качественный продукт может быть не так просто. Следует знать, как готовится масло и какая жирность продукта должна быть указана на упаковке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Масло получается вследствие поэтапной переработки молока животных. Это сложный процесс, конечная цель которого - концентрация и выделение молочного жира.
В частности, на первом этапе производства из коровьего молока отделяют сливки. Далее для концентрации молочного жира выполняют взбивание сливок.
Во время сеперации для концентрирования молочного жира выделяется масленка - обезжиренная часть. Чем больше этой жидкости отделят от масла, тем жирнее оно будет.
Помимо молочного жира сливочное масло содержит молочные белки, незначительное количество лактозы, жирорастворимые витамины и минеральные вещества.
Жирность 82% свидетельствует, что в этом продукте меньше влаги, чем в масле с содержанием 62% или 73%. Однако это совсем не свидетельствует о качестве.
Для того чтобы определить качество масла, то на упаковке должно быть указано, что само масло, а "не продукт на основе сливочного масла и молочного жира по включению растительных масел".
Все потому, что под такими названиями производители маскируют спред или маргарин.
При производстве спреда производителю нет смысла добавлять краситель, чтобы сделать его цвет неестественным.
Нутрициолог говорит, что цвет масла зависит от содержания каротина в кормах или от сезона.
Этого делать не стоит, ведь настоящее масло, как и спред, может плавиться при проверке кипятком.
При покупке масла следует обращать внимание на следующие признаки:
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