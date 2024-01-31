Нутрициолог рассказала, масло какой жирности нужно покупать в магазине

Как готовят масло

Масло получается вследствие поэтапной переработки молока животных. Это сложный процесс, конечная цель которого - концентрация и выделение молочного жира.

В частности, на первом этапе производства из коровьего молока отделяют сливки. Далее для концентрации молочного жира выполняют взбивание сливок.

Как образуется масло разной жирности

Во время сеперации для концентрирования молочного жира выделяется масленка - обезжиренная часть. Чем больше этой жидкости отделят от масла, тем жирнее оно будет.

Что может содержаться в масле

Помимо молочного жира сливочное масло содержит молочные белки, незначительное количество лактозы, жирорастворимые витамины и минеральные вещества.

Какой процент жирности в масле допустим (скриншот)

Свидетельствует ли высокая живность масла о качестве продукта

Жирность 82% свидетельствует, что в этом продукте меньше влаги, чем в масле с содержанием 62% или 73%. Однако это совсем не свидетельствует о качестве.

Для того чтобы определить качество масла, то на упаковке должно быть указано, что само масло, а "не продукт на основе сливочного масла и молочного жира по включению растительных масел".

Все потому, что под такими названиями производители маскируют спред или маргарин.

Желтый цвет масла - спред?

При производстве спреда производителю нет смысла добавлять краситель, чтобы сделать его цвет неестественным.

Нутрициолог говорит, что цвет масла зависит от содержания каротина в кормах или от сезона.

Какой цвет качественного масла (скриншот)

Стоит ли проверять масло дома

Этого делать не стоит, ведь настоящее масло, как и спред, может плавиться при проверке кипятком.

При покупке масла следует обращать внимание на следующие признаки: