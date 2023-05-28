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Не варто відмовлятися: лікар назвала причину, чому масло має бути в раціоні

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Неділя 28 травня 2023 13:06
Не варто відмовлятися: лікар назвала причину, чому масло має бути в раціоні Чому вершкове масло потрібно їсти обов'язково (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вершкове масло неодноразово називали продуктом, який варто виключити з раціону або хоча б зменшити його кількість. І суперечки про користь та шкоду масла тривають уже не один рік. Але насправді організму людини цей продукт необхідний і навіть корисний.

Про це розповіла сімейний лікар та терапевт Людмила Сердюк у коментарі для Health.Fakty.

Чому вершкове масло корисне

За словами фахівця, вершкове масло корисне для здоров'я людини й зовсім виключати його зі свого раціону не рекомендується.

"Вершкова олія містить цілий букет вітамінів - А, В, С, D, Е та К. Вони благотворно впливають на стан шкіри, волосся та нігтів, уповільнюють процеси старіння, підвищують імунітет та настрій", - наголосила фахівець.

Крім того, за словами медика, у вершковому маслі міститься велика кількість триптофану - амінокислоти, яка сприяє виробленню серотоніну.

Завдяки цим якостям помірне вживання цього продукту зменшує потяг до солодкого. А невеликий шматочок масла цілком може запобігти переїданню.

Скільки потрібно їсти масла на добу

Експерт назвала і добову дозу вершкового масла, що рекомендується, для дорослої людини - вона становить 30 г.

Для людей із серцево-судинними захворюваннями, а також для дітей до 10 років рекомендована норма значно нижча – не більше 10 г на добу.

До речі, раніше ми писали про те, до яких продуктів замість вершкового масла додають маргарин.

А ще розповідали про те, як швидко відрізнити вершкове масло від підробки.

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