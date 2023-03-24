Як швидко розм'якшити масло до кімнатної температури: прості способи

Часто в рецептах вказано, що потрібно додати розм'якшене вершкове масло. Його варто завчасно витягати з холодильника або скористатися способами, які швидко розтоплять масло.

Що знадобиться для того, щоб розм'якшити масло до кімнатної температури - читайте в нашому матеріалі нижче .

Наріжте або натріть

Якщо ви наріжете масло на шматки, а не залишите його в одному великому брикеті, воно нагріється до кімнатної температури набагато швидше.

Наріжте його тонкими скибочками або шматочками, і приблизно через 10 хвилин у вас буде розм'якшене масло. Якщо вам потрібно прискорити процес або у вас заморожене масло, використовуйте тертку, щоб натерти його. Приблизно через п'ять хвилин ваше масло має бути готове до вживання.

Зробіть ванну з гарячою водою

Потрібно налити гарячу воду в миску. Через кілька хвилин вилийте воду і покладіть туди масло і швидко накрийте. Тепло від чашки розм'якшить ваше масло всього за кілька хвилин.

Мікрохвильовка

Якщо вам потрібно використати розм'якшене масло, можете скористатися мікрохвильовою піччю. Наріжте продукт на шматочки, покладіть у миску і поставте в мікрохвильовку на 5 секунд. Тоді витягніть, переверніть і повторіть. Робіть так, поки масло не розм'якшиться.

Розкачайте масло

Відмінний спосіб швидко розм'якшити масло для крему - це розкачати його. Потрібно покласти шматочок масла між двома листами пергаментного паперу та качалкою розкачати його.