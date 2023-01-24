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Це категорично заборонено робити при зубному болю, щоб не посилити його: поради стоматолога

Що не можна робити при зубному болю (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Зубний біль є однією з найнеприємніших прикростей, яка може трапитися з кожним у будь-який момент. Саме тому вкрай важливо знати, як його можна полегшити і що категорично не можна робити, щоб не погіршити ситуацію.

Про те, які процедури можуть нашкодити при зубному болю, розповіли на медичній сторінці в Instagram.

Що не можна робити при зубному болю

Народні методи полегшення зубного болю радять прикладати до хворобливого місця часник, сало чи натирати спиртом. Однак жодної практичної дії в цьому немає.

Стоматологи застерігають від таких спроб самолікування, бо це лише затягує час, коли пацієнт міг би звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря та позбутися проблеми.

Медики при зубному болю забороняють:

  • не можна гріти ні сам зуб, ні щоку
  • прикладати грілки, компреси
  • призначати собі самостійно прийом антибіотиків
  • робити полоскання або ванни з гарячою водою
  • не можна прикладати до зуба та ясен таблетки анальгіну або аспірину

"Сильний зубний біль свідчить про наявність запального або інфекційного процесу. Використовуючи різні методи прогрівання, ви стимулюєте приплив крові до патологічної зони", - пояснюють стоматологи.

При сильному зубному болю краще не приймати горизонтальне положення (тобто не лежати), це посилює приплив крові до хворого зуба, і сильний біль стане ще нестерпнішим.

"Пам'ятайте, що будь-які засоби боротьби із зубним болем - це лише стабілізація вашого стану, перед візитом до стоматолога. Не займайтеся постійним зняттям болю в надії, що все само пройде і саме по собі вилікується. Лікарські препарати можуть прибрати симптоми, але не вилікувати причину ", - наголошують медики.

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