8 міфів про високу температуру, які заважають нам правильно лікувати себе і близьких

Майже кожен із нас протягом зими хоча б раз "звалюється" з ніг із високою температурою. Хоч лихоманка трапляється часто й лікується не так важко, із нею пов'язано багато міфів, у які люди досі продовжують вірити. Іноді саме ці помилкові твердження затягують хворобливий стан і процес одужання.

Про те, які існують найпоширеніші міфи про високу температуру, розповіли на медичній сторінці в Instagram .

Які міфи існують про високу температуру

"Лихоманкофобія - поширене явище. Батьки бояться цифр на термометрі, бо думають, що лихоманка - це дуже страшно і загрожує життю малюка. Тому і швидку допомогу викликають при цифрах вище 39, і згодні колоти шкідливі ліки, лиш би вона "знизилась". Тому спростовуємо деякі міфи про лихоманку задля вашого спокою", - йдеться у повідомленні.

Якщо висока температура - причина завжди серйозна

Насправді якщо є лихоманка, то причина може бути або не бути серйозною. Якщо дитина їсть і п'є, скоріше за все - це банальний вірус. Якщо малюк в'ялий, багато спить, відмовляється пити, або у нього блювання або висип - невідкладно покажіть малюка лікарю.

Лихоманка вище 40 градусів може спричинити пошкодження мозку

У дійсності - лихоманка, яка спровокована інфекціями, не викликає пошкодження мозку. Тільки температура вище 42 градусів може спричинити пошкодження мозку.

Дуже рідко буває, що температура тіла підіймається так високо. Таке трапляється при дуже високій температурі навколишнього середовища. Прикладом може бути дитина, залишена в закритій машині у спекотну погоду.

Висока температура обов'язково викличе судоми

Лише у 4% дітей можуть бути судоми, які виникають при лихоманці. При чому виникнення залежить не від висоти температури, а від самого інфекційного агента.

Будь-яку лихоманку треба лікувати жарознижувальними препаратами

Лихоманку потрібно лікувати лише, якщо вона викликає дискомфорт. Варто дивитись на стан дитини.

Без лікування температура зростає

Неправильно, тому що мозок знає, коли тілу занадто спекотно. Більшість лихоманок від інфекції не піднімаються вище 39,5-40 градусів. Вони рідко досягають 40,6 градуса або 41,21. Хоча ці "високі" лихоманки також нешкідливі.

Після прийому жарознижувальних препаратів температура має стати 36,6

Після прийому таких ліків більшість лихоманок знижуються на 1 або 1,5 градуса. Тому не варто одразу панікувати, якщо температура не опустилася до 36,6 градуса. Це нормальна перебіг хвороби.

Якщо збити температуру не вдається, значить причина серйозна

Лихоманка, яка не спадає до норми, може бути викликана вірусами, або бактеріями. Реакція на жарознижувальні ліки нічого не говорить нам про причину інфекції.

Після зниження гарячки за допомогою ліків, вона має залишатись на низькому рівні

Це нормально, якщо гарячка при більшості вірусних інфекціях триває 2-5 днів. Коли дія жарознижувальних ліків закінчиться, лихоманка повернеться. Вона повністю пройде, коли організм переможе вірус. Найчастіше - це третій-четвертий день, але буває і пізніше.