Это категорически запрещено делать при зубной боли, чтобы не усилить ее: советы стоматолога

Что нельзя делать при зубной боли

Народные методы облегчения зубной боли советуют прикладывать к болезненному месту чеснок, сало или натирать спиртом. Однако никакого практического действия в этом нет.

Стоматологи предостерегают от таких попыток самолечения, потому что это только затягивает время, когда пациент мог бы обратиться за квалифицированной помощью к врачу и избавиться от проблемы.

Медики при зубной боли запрещают:

нельзя греть ни сам зуб, ни щеку

прикладывать грелки, компрессы

назначать себе самостоятельно прием антибиотиков

делать полоскания или ванны с горячей водой

нельзя прикладывать к зубу и деснам таблетки анальгина или аспирина

"Сильная зубная боль свидетельствует о наличии воспалительного или инфекционного процесса. Используя различные методы прогревания, вы стимулируете приток крови в патологическую зону", - объясняют стоматологи.

При сильной зубной боли лучше не принимать горизонтальное положение (т.е. не лежать), это усиливает приток крови к больному зубу, и сильная боль станет еще более невыносимой.

"Помните, что любые средства борьбы с зубной болью - это лишь стабилизация вашего состояния, перед визитом к стоматологу. Не занимайтесь постоянным снятием боли в надежде, что все само пройдет и само по себе вылечится. Лекарственные препараты могут убрать симптомы, но не вылечить причину", - подчеркивают медики.