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Это категорически запрещено делать при зубной боли, чтобы не усилить ее: советы стоматолога

Что нельзя делать при зубной боли (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Зубная боль - одна из самых неприятных досад, которая может произойти с каждым в любой момент. Поэтому крайне важно знать, как ее можно облегчить и что категорически нельзя делать, чтобы не усугубить ситуацию.

О том, какие процедуры могут навредить при зубной боли, рассказали на медицинской странице в Instagram.

Что нельзя делать при зубной боли

Народные методы облегчения зубной боли советуют прикладывать к болезненному месту чеснок, сало или натирать спиртом. Однако никакого практического действия в этом нет.

Стоматологи предостерегают от таких попыток самолечения, потому что это только затягивает время, когда пациент мог бы обратиться за квалифицированной помощью к врачу и избавиться от проблемы.

Медики при зубной боли запрещают:

  • нельзя греть ни сам зуб, ни щеку
  • прикладывать грелки, компрессы
  • назначать себе самостоятельно прием антибиотиков
  • делать полоскания или ванны с горячей водой
  • нельзя прикладывать к зубу и деснам таблетки анальгина или аспирина

"Сильная зубная боль свидетельствует о наличии воспалительного или инфекционного процесса. Используя различные методы прогревания, вы стимулируете приток крови в патологическую зону", - объясняют стоматологи.

При сильной зубной боли лучше не принимать горизонтальное положение (т.е. не лежать), это усиливает приток крови к больному зубу, и сильная боль станет еще более невыносимой.

"Помните, что любые средства борьбы с зубной болью - это лишь стабилизация вашего состояния, перед визитом к стоматологу. Не занимайтесь постоянным снятием боли в надежде, что все само пройдет и само по себе вылечится. Лекарственные препараты могут убрать симптомы, но не вылечить причину", - подчеркивают медики.

Раньше мы рассказывали о том, какие 8 мифов о высокой температуре мешают нам правильно лечиться.

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