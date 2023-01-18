Лікар назвала три засоби народної медицини, які є вкрай небезпечними. Ви теж їх застосовуєте
Певно кожен із нас хоч раз у житті застосовував содовий розчин, аби зняти симптоми печії. Цей метод перейшов до нас ще від бабусь, а ми звикли їм повністю довіряти, тому й не підозрювали, що вже й не так багато користі від такого лікування.
Проте окрім відсутності позитивного результату, застосування народної медицини може дуже нашкодити здоров'ю. Навіть така цілюща трава як звіробій може бути небезпечною.
Про те, які народні методи лікування є вкрай небезпечними і як саме вони шкодять організму, розповіла лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська в Instagram.
Чи корисні народні методи лікування
"У багатьох на підкірці закарбована інформація, що народні методи не мають жодних побічних ефектів, а ліки - це суто фармбізнес. Отож, хочу Вам нагадати про декілька народних методів, які не на жарт можуть нашкодити здоров’ю", - пише експертка.
Белінська радить перед застосуванням трав чи інших засобів нетрадиційної медицини оцінити усі ризики.
"Якщо лікування народними засобами вам здається не затратним фінансово і без побічних ефектів, пошукайте інформацію не тільки про випадки зцілення, а й про можливі ускладнення. І зараз це не про алергічні ускладнення. Хоча їх трапляється дуже багато на фоні застосування рослинних засобів", - пояснює лікар.
Сода
Коли люди намагаються полікувати печію содою і випивають цей "цілющий" напій, відбувається хімічна реакція. Тобто утворюється вуглекислий газ. Він своєю чергою розпирає шлунок і відносна недостатність нижнього стравохідного сфінктера збільшується - закидається ще більше вмісту шлунку у стравохід.
А внаслідок розтягнення стінок шлунку, парієтальні клітини продукують ще більше кислоти. У результаті через певний час утворюється ерозивно-виразкове ураження шлунку і знову печія.
Звіробій
Ця рослина славиться своїми протизапальним, відновлювальним, протимікробним, жовчогінним та заспокійливим ефектом.
Звіробій містить у собі близько 12 біологічно активних складників. У його складі є ретинол. Його не багато, але питання у якій кількості ви будете його вживати. Вагітним його взагалі не можна, бо він має токсичний ефект на плід. Жінкам на грудному вигодовуванні теж засоби з ретинолом не рекомендують.
Приймаючи засоби з ретинолом, слід моніторити печінкові проби, бо ця речовина має гепатоксичний ефект. А якщо ще й п'єте настоянку на спирту, це взагалі "подарунок" для печінки.
Результати одного дослідження показали, що звіробій може бути ефективним у лікуванні легкої та середньо-тяжкої депресії. Однак добавка взаємодіє з багатьма ліками й може викликати серйозні побічні ефекти. А саме:
- Збудження і тривога
- Запаморочення
- Діарея, закреп, дискомфорт у шлунку
- сухість у роті
- втома, безсоння, головний біль
- Підвищена чутливість до сонячного світла
Перекис водню
"Мабуть, тільки лінивий не чув про рекомендації професора народної медицини Неумивакіна - він радив вживати перекис водню та соду по декілька разів на день. Стверджував, що таке лікування сприяє позбавленню від безлічі важких і небезпечних захворювань, зупиняє їх розвиток і дозволяє відновити усі сили й системи", - говорить лікар.
При цьому Белінська додає, що професор та його послідовники не згадували про те, що розкладаючись в організмі, перекис водню виділяє вільний кисень, який на думку прихильників нетрадиційного лікування, одразу поглинається клітинами.
"Насправді він є потужним радикалом, який сильно пошкоджує клітини, що призводить до їх руйнування. А ще може стати причиною хімічного опіку стравоходу та шлунку, набряку легень, інсульту, інфаркту міокарда тощо", - застерігає Белінська.
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