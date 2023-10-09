"Це капсула часу!" В Україну завезли колекційні суперкари Ferrari та Porsche (фото)

В Україні побачили автовоз, на якому були дуже недешеві спортивні моделі автомобілів - Ferrari та Porsche. Ці два шикарних спорткари приїхали для одного власника, аби поповнити його автоколекцію.

Що відомо про ці автомобілі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Supercars в Instagram.

Перше авто – купе Ferrari 612 Scaglietti. Унікальність цієї моделі у її рідкісному кольорі Rubino Micalizzato. Це справжня капсула часу з пробігом усього 26 км. Вона зберігалася у приватній колекції десь на Близькому Сході.

Такі автомобілі випускалися у період з 2004 по 2011 рік і відомо, що купе з 540-сильним V12 було вироблено всього 3000 штук.

Цей автомобіль розганяється до 100 км всього за 4 секунди та максимально розвиває швидкість до 320 км/за годину. Ціна такого Ferrari зараз приблизно від 150 до 330 тисяч доларів.

Варто зазначити, що така Ferrari 612 - не єдина у столиці.

Ferrari 612 Scaglietti (фото: instagram.com/supercars_ua)

Друге авто - це перший дорестайловий Porsche 911 GT3 у 996 кузові, випуску 1999-2001 років.

Він має 360-сильну шістку об'ємом 3,6 л і може розігнатися до 100 км за 4,8 секунди. А максимальна швидкість - 302 км/годину. Його вартість перевищує 100 тисяч доларів.

Відомо, що обидві автівки приїхали до Києва, у приватну колекцію. Ім'я нового власника автомобілів не розголошується.

Porsche 911 GT3 (фото: instagram.com/supercars_ua)