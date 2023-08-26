В Україні змінились правила техогляду авто: що нового

В Україні з 25 серпня запровадили Е-протокол для обов’язкового технічного контролю. Він передбачає відеофіксацію процесу перевірки авто.

Що змінилось в правилах техогляду

"Тепер під час перевірки транспортного засобу суб’єктами господарювання, які проводять його технічний контроль буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація", - йдеться у повідомленні.

Відеозйомка усього процесу перевірки авто унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.

Також зазначається, що нововведення запрацює за пів року після того, як скасують чи припинять воєнний стан.

Е-протокол обов’язкового технічного контролю містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки. Електронна копія протоколу є дійсним документом, який засвідчує, що технічний стан авто відповідає нормам безпеки.

"Завдяки е-протоколу процес отримання документів стає більш зручним та ефективним", - наголошують у відомстві.

Пункти технічного контролю зберігатимуть усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу. Він вважатиметься недійсним, якщо міститиме неповну інформацію.

Що передбачає обов’язковий технічний контроль авто

Легкові автомобілі повинні пройти техогляд не пізніше ніж через 4 роки після дати першої реєстрації, а далі - кожні 2 роки. Якщо цей транспорт використовують для комерційних перевезень - тоді його треба перевіряти щорічно.

Техогляд передбачає перевірку:

системи гальмового і рульового керування

зовнішніх світлових приладів

пневматичних шин та коліс

світлопропускання скла

газобалонного обладнання (за наявності)

інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища

Також звіряють ідентифікаційні номери і номерні знаки автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектності транспортного засобу.

Скільки коштує техогляд