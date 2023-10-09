"Это капсула времени!" В Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche (фото)
В Украине увидели автовоз, на котором были очень недешевые спортивные модели автомобилей – Ferrari и Porsche. Эти два шикарных спорткара приехали для одного владельца, чтобы пополнить его автоколлекцию.
Что известно об этих автомобилях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Supercars в Instagram.
Первое авто - купе Ferrari 612 Scaglietti. Уникальность этой модели в ее редком цвете – Rubino Micalizzato. Это реальная капсула времени с пробегом всего 26 км. Она хранилась в частной коллекции где-то на Ближнем Востоке.
Такие авто выпускались в период с 2004 по 2011 год и известно, что купе с 540-сильным V12 было произведено всего 3000 штук.
Этот автомобиль разгоняется до 100 км всего за 4 секунды и максимально развивает скорость до 320 км/час. Цена такого Ferrari сейчас примерно от 150 до 330 тысяч долларов.
Стоит отметить, что такая Ferrari 612 - не единственная в столице.
Ferrari 612 Scaglietti (фото: instagram.com/supercars_ru)
Второе авто – это первый дорестайловый Porsche 911 GT3 в 996 кузове, выпуска 1999-2001 годов.
Он имеет 360-сильную шестерку объемом 3,6 литра и может разогнаться до 100 км за 4,8 секунды. А максимальная скорость - 302 км/час. Его стоимость превышает 100 тысяч долларов.
Известно, что оба автомобиля приехали в Киев, в частную коллекцию. Имя нового владельца автомобилей не разглашается.
Porsche 911 GT3 (фото: instagram.com/supercars_ru)
Кстати, раньше мы писали о том, какие 5 самых шикарных ретроавто сейчас продают в Украине.
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