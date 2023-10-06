5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)
Українські автолюбителі зібрали унікальні персональні ретроколекції авто. Зараз кілька машин, яким понад 80 років, виставали на продаж.
Видання РБК-Україна проаналізувало сайт Auto.ria категорію "ретромобілі" й ділиться із читачами найефектнішими авто, які зараз продають українці.
Hudson Custom Eight 1937 року
Це єдиний в Україні Hudson Custom Eight 1937 року. Власник із Луцька зазначає, що авто реставроване. У нього дерев'яне кермо, центральний замок, комп'ютер, багатоканальне світлодіодне підсвічування з низу. Таке авто коштує 35 тис. доларів.
Марка Hudson існувала з 1909 по 1957 року. Компанія випускала авто середнього та високого класу.
Це єдина модель Hudson Custom Eight в Україні (фото: auto.ria.com)
Москвич-401 кабріолет
Автовласник із Миколаєва виставив свій Москвич-401 кабріолет на продаж. В оголошенні він зазначив, що машина після реставрації у відмінному стані. Уся технічна частина в оригіналі. Сидіння - BMW. Своє авто він оцінив у 10 тис. доларів.
Додамо, що це Москвич-401 - вдосконалена версія Москвича-400, яка випускалась з 1954 по 1956 рік. У цей час вона коштувала 9 000 крб.
Уся технічна частина в цьому авто є оригінальною (фото: auto.ria.com)
Mercedes-Benz 540 K 1938 року
Інформацію про це авто продавець не залишив. Відомо тільки, що його вартість 20 тис. доларів і продають його у Вінниці.
Зазначимо, що в цього авто велике і розкішне купе. Ця модель була вершиною передвоєнного німецького автопрому виробника Mercedes-Benz. Її випускали з 1936 до 1940 рр.
Вартість цього авто 20 тис. доларів (фото: auto.ria.com)
Bugatti 1938 року
Власник із Києва в оголошенні зазначив, що продає унікальний ретромобіль зі своєї власної колекції. Авто у відмінному стані після повної реставрації, дорогий шкіряний салон, повністю на ходу. Його ціна - 20 тис. доларів.
Ретроавтомобіль перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)
Хот-род 1939 року
Автовласник із Броварів оцінив свій дизайнерський кабріолет з потужним двигуном авто у 7 300 €. Також зазначив, що рама в відмінному стані залита нігролом.
Додамо, що це автомобілі, розраховані для досягнення максимально можливої швидкості. Походження терміна "хот-род" остаточно незрозуміле. Він став загальновживаним у 1930-1940 роках для позначення автомобіля з форсованим двигуном.
Це ретроавто перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)
Раніше ми писали про те, що перший електрокар в Україні з'явився ще 100 років тому.
Переглядайте також фото зі звалища ретромобілів.