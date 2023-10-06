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5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)

П'ятниця 06 жовтня 2023 21:44
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5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото) Українці продають унікальні ретроавто (фото: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українські автолюбителі зібрали унікальні персональні ретроколекції авто. Зараз кілька машин, яким понад 80 років, виставали на продаж.

Видання РБК-Україна проаналізувало сайт Auto.ria категорію "ретромобілі" й ділиться із читачами найефектнішими авто, які зараз продають українці.

Hudson Custom Eight 1937 року

Це єдиний в Україні Hudson Custom Eight 1937 року. Власник із Луцька зазначає, що авто реставроване. У нього дерев'яне кермо, центральний замок, комп'ютер, багатоканальне світлодіодне підсвічування з низу. Таке авто коштує 35 тис. доларів.

Марка Hudson існувала з 1909 по 1957 року. Компанія випускала авто середнього та високого класу.

5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)Це єдина модель Hudson Custom Eight в Україні (фото: auto.ria.com)

Москвич-401 кабріолет

Автовласник із Миколаєва виставив свій Москвич-401 кабріолет на продаж. В оголошенні він зазначив, що машина після реставрації у відмінному стані. Уся технічна частина в оригіналі. Сидіння - BMW. Своє авто він оцінив у 10 тис. доларів.

Додамо, що це Москвич-401 - вдосконалена версія Москвича-400, яка випускалась з 1954 по 1956 рік. У цей час вона коштувала 9 000 крб.

5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)Уся технічна частина в цьому авто є оригінальною (фото: auto.ria.com)

Mercedes-Benz 540 K 1938 року

Інформацію про це авто продавець не залишив. Відомо тільки, що його вартість 20 тис. доларів і продають його у Вінниці.

Зазначимо, що в цього авто велике і розкішне купе. Ця модель була вершиною передвоєнного німецького автопрому виробника Mercedes-Benz. Її випускали з 1936 до 1940 рр.

5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)Вартість цього авто 20 тис. доларів (фото: auto.ria.com)

Bugatti 1938 року

Власник із Києва в оголошенні зазначив, що продає унікальний ретромобіль зі своєї власної колекції. Авто у відмінному стані після повної реставрації, дорогий шкіряний салон, повністю на ходу. Його ціна - 20 тис. доларів.

5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)Ретроавтомобіль перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)

Хот-род 1939 року

Автовласник із Броварів оцінив свій дизайнерський кабріолет з потужним двигуном авто у 7 300 €. Також зазначив, що рама в відмінному стані залита нігролом.

Додамо, що це автомобілі, розраховані для досягнення максимально можливої швидкості. Походження терміна "хот-род" остаточно незрозуміле. Він став загальновживаним у 1930-1940 роках для позначення автомобіля з форсованим двигуном.

5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)Це ретроавто перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)

Раніше ми писали про те, що перший електрокар в Україні з'явився ще 100 років тому.

Переглядайте також фото зі звалища ретромобілів.

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