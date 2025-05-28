"Це глибока рана". Дружина Г'ю Джекмана офіційно подала на розлучення

Гʼю Джекман і Деборра-Лі Фернесс були разом 27 років - їхній союз вважали зразковим. Та два роки тому подружжя несподівано оголосило про розрив.

Невдовзі після розставання Джекман знову закохався - його новою обраницею стала 49-річна бродвейська акторка Саттон Фостер. Журналісти припускають, що саме вона могла стати однією з причин краху стосунків з Деборрою-Лі.

Саттон Фостер (фото: instagram.com/suttonlenore)

Ситуацію загострило й те, що 56-річний Гʼю запросив Фостер оселитися у тій самій квартирі, де раніше жив із дружиною. За словами інсайдерів, екс-дружина не приховує обурення.

"Вони живуть разом, вони нерозлучні… Саттон поступово перевозить речі до Хʼю. Деб шокована, знаючи, що Саттон робить пентхаус своїм домом, адже вона вклала в нього всю свою душу", - повідомило джерело.

Попри публічне розставання у 2023 році, офіційно Деборра-Лі Фернесс подала на розлучення лише зараз - через два роки після фактичного розриву.

Г'ю Джекман з дружиною (фото: instagram.com/thehughjackman)

Вона звернулася до суду в Нью-Йорку. Мова йде не лише про юридичне завершення шлюбу, а й про поділ спільного майна, яке оцінюють у 250 мільйонів доларів.

Адвокатка акторки, Єлена Карабатос, вже подала необхідні документи: проєкт рішення про розлучення, свідоцтво і запропоновану угоду щодо аліментів.

"Було досягнуто угоди, якою Деборра задоволена - вона передбачає солідну виплату подружніх аліментів. Спершу були певні розбіжності, але зрештою вона отримала те, що вважає справедливим. Обоє залишаються фінансово забезпеченими. Жодної драми - і це дозволить їй поставити крапку", - зазначив інсайдер.

Вперше після розриву Деборра-Лі Фернесс відверто розповіла про свій внутрішній стан. Вона не приховувала емоцій і зізналася: усе пережите далося їй непросто.

Г'ю Джекман з дружиною (фото: instagram.com/thehughjackman)

"Моє серце і співчуття - з усіма, хто пройшов крізь травматичний досвід зради. Це глибока рана, яка залишила слід. Але я вірю у вищу силу - Бога, Всесвіт або що б ви не вважали своїм путівником. Ця віра допомогла мені пережити крах майже тридцятирічного шлюбу. Я здобула багато знань і мудрості завдяки цьому досвіду. Навіть коли перед нами очевидні труднощі, вони ведуть до найбільшого добра, до нашого справжнього призначення", - поділилася зірка.

Зараз акторка нарешті відчуває внутрішній спокій. Вона визнає, що в шлюбі була щасливою, і хоче зберегти у серці лише вдячність.

"Це може бути боляче, але в довгостроковій перспективі повернення до себе, життя у згоді зі своїми цінностями, цілісністю та межами - це справжня свобода. Ми всі проходимо свій унікальний шлях, і я вірю, що жодні стосунки не трапляються випадково. Ми притягуємо людей, щоб пройти певні уроки, усвідомити й зцілити зламані частини себе... Я залишаюся вдячною", - зізналася Фернесс.