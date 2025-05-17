"Зрад не було". Розовий раптово заговорив про розлучення: колишня різко відповіла

Комік та ветеран Віктор Розовий несподівано висловився про своє розлучення з Ольгою Мерзлікіною . Він заявив, що в шлюбі з нею не було зрад, на що швидко отримав публічну відповідь від колишньої.

Як Розовий прокоментував розлучення

Спочатку комік вийшов в Stories. Він відповів тим, хто почав його критикувати.

"Можете на цю історію писати мені, яка я наволоч і ублюдок. А то пишете десь незрозуміло де, пишіть одразу мені, щоб я знав", - написав Розовий.

Розовий прокоментував розлучення (скріншот)

А потім Віктор відреагував на слова колишньої, яка зазначала, що в стосунках були зради з його боку. Нині він запевняє, що цього не було - принаймні в шлюбі.

"Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обовʼязки - я їх виконую. Ми спробували створити сімʼю, у нас не вийшло. Одне призвело до іншого, і у всього є свої причини", - написав Розовий.

"Але Ольга була для мене близькою людиною, і мені важливо було розійтися достойно. Тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення (нападки на себе я готовий приймати гідно), а також про те, що далі в інтервʼю ми обоє утримуємося від подробиць", - додав він.

За словами коміка, нині йому потрібен певний час, аби "переварити цей досвід".

"Тому, шановне товариство, буду вдячний вам, якщо утримаєтесь від навішування ярликів і поважатимете приватне життя нас обох. Ми достойні люди! Вдвох! Просто далі у кожного свій шлях", - резюмував він.

Допис Розового (скріншот)

Реакція Мерзлікіної

Після того як Розовий розмістив свій допис, його колишня відповіла на слова про зраду вже у себе в Instagram.



"Для зради не потрібен шлюб. Достатньо бути разом майже десятиліття, будувати спільний побут та говорити про майбутнє разом. Дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці, нареченій, виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Разом з речима іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше", - заявила вона.

Також Ольга додала, що з умовами угоду, яку вона підписала з Віктором, той не мав коментувати цю тему публічно.

"Підписана нами угода містить пункт, що жодним чином у публічному просторі (як в інтервʼю, так і у власних соціальних мережах), окрім мого допису, ситуацію не висвітлюємо і не коментуємо. Ні шапіто в коментарях, ні численні інтерпретації, що не мають жодного звʼязку з реальністю, не можуть бути причиною обходити домовленості", - зазначила Мерзлікіна.

Вона також додала, що надіслала Розовому "офіційне повідомлення про порушення". І якщо той не припинить говорити про стосунки, вона обіцяє діяти "в межах договору та узгодженої позиції". Як зазначено на скріншоті листування з Віктором, йдеться про "пункт 4 Договору про публічне висвітлення усієї ситуації з усіма наявними матеріалами".