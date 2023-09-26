"Це дуже важлива місія": український лялькар допомагає бійціям на фронті

Український лялькар і військовий з Харкова Валерій Дзех створює авторські п'єси й грає їх для військових на фронті, аби підтримати їхній психологічний стан. Він їздить зі своїми ляльками до військових і показує їм таке, що їх розчулює та допомогає справитися зі стресом.

Що відомо про цього лялькаря та його місію, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на сюжет "Культурного десанту" у YouTube.

Як зізнається лялькар Валерій Дзеха, для нього підтримка українських бійців - це дуже важлива місія. Він проводить у своїх п'єсах паралель між військовими та дітьми, які реагують на ляльковий спектакль доволі схоже.

Валерій багато працював з дітьми й коли ті взнали, що він їздить на фронт, то почали передавати бійцям свої привіти. Передаючи вітання дітей військовим, лялькар розчулює навіть найбільш скептично налаштованих бійців.

"Зміст, слова, акценти змінюються. Та одне залишається константою - ця п'єса ніколи не залишає байдужим", - коментують побратими лялькаря його п'єсу "Янголи".

Валерій каже, що головна незламна зброя в українців - це любов.

"Любов - це наша незламна зброя, наша міць всередині нас. Вона є нашою силою, яку світ ще не зрозумів. В любові до батьківщини, до батьків, до дітей, до тих побратимів, які поруч з нами, в наших серцях. Вони є нашим внутрішнім голосом, нашими обіймами, нашим світлом всередині нас. Вони є ми, а ми є вони. Я хочу, щоб військові в якийсь момент просто опинилися у своєму дитинстві, щоб вони згадали, що таке дитинство, що таке мріяти, і що таке створювати, будувати", - пояснює лялькар.

Засновник культурного десанту Коля Сєрга відзначає, що такі вистави на фронті мають терапевтичний роль.

"На фронті обставини дуже складні. Те, що бачать воїни, це той досвід, який може травмувати. І саме гнучкість допомагає пережити цей досвід з меншою травмою, інтегрувати його в себе. Саме тому стан дитини дуже важливий", - каже музикант.

Для довідки:

"Культурний десант"- це команда військових і цивільних діячів, які в щоденному режимі працюють на культурно-психологічну допомогу і підтримку духу українських військових. За час діяльності "десанту" було проведено понад 2500 концертів на лінії фронту, у військових шпиталях і деокупованих містах.

Також - ініційовано низку мистецьких та освітніх проєктів, спрямованих на культурне відновлення країни, там, де вона цього потребує, і налагодження культурних мостів між військовими та цивільними.