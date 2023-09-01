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"Їй страшно було". Коля Сєрга розповів правду про поїздки Тіни Кароль на фронт

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 10:57
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"Їй страшно було". Коля Сєрга розповів правду про поїздки Тіни Кароль на фронт Коля Сєрга висловився про Тіну Кароль (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Український музикант і волонтер Коля Сєрга з початку повномасштабного вторгнення займається проєктом "Культурний десант". Він спрямований на підтримку бойового духу ЗСУ та просування української культури. У рамках цього проєкту на фронт приїжджають різні митці, поети, співаки естради.

Хто з зірок здивував Сєргу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Тіна Кароль постійно відмовлялася

Музикант розповідає, що були зірки, які обіцяли приїхати, але не виконували цього.

"Тіна Кароль, наприклад. Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй страшно було. Я розумію, що вона знаходить якісь причини, але базово розумію, що це страх", - каже Сєрга.

Він зазначає, що основою причиною відмови ставав страх. За його словами, здебільшого це стосується зірок, які більшість часу перебувають за кордоном.

"Взагалі людям, які приїжджають з-за кордону, ну, їм страшно. І цей страх такий, дуже ірраціональний. Він десь перебільшений. Ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину з собою, то буде більше проблем на місці", - пояснює засновник "Культурного десанту".

Фанати Тіни Кароль відповіли

У фан-групі співачки відреагували на слова Сєрги. Вони зазначили, що Тіна регулярно їздить на фронт, але не висвітлює цього.

"Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєрьгі, який говорить, що Тіна не їздила з ним до військових. Але: а) вона їздила, але просто не з Колею; б) зазвичай не можна розголошувати, хто куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників; в) питання безпеки", - пояснили шанувальники Тіни Кароль.

Вони додали, що Тіна завжди підтримує військових і не одноразово у своєму житті була в "гарячих точках".

Раніше ми показували, як Тіна Кароль "спалила" Кремль на своєму концерті.

А ще співачка неодноразово вказувала напрямок росіянам під час власних виступів.

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Тіна Кароль Коля Серга