Це допоможе уникнути "сюрпризів": як обрати в магазині безпечне морозиво

Як виглядає безпечне морозиво

Щоб убезпечити себе від неприємних сюрпризів, варто звернути увагу в магазині на це:

морозильну камеру - температурний режим має відповідати умовам зберігання, зазначеним на упаковці продукту

форма - якщо морозиво деформоване, це говорить про те, що продукт був розморожений

на упаковку, на якій зазначена назва та склад продукту, виробник, дата виготовлення, термін придатності, харчова та енергетична цінність, умови зберігання, маса нетто та наявність алергенів

Важливо пам'ятати, що в Україні є три державні стандарти для виготовлення морозива:

ДСТУ 4733:2007 - морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір) повинно виготовлятися винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження

ДСТУ 4734:2007 - виготовляється на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних для виробництва інгредієнтів

ДСТУ 4735:2007 - виготовляють із комбінованим складом сировини і випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири)

Експерти зазначили, що також допускається виготовлення морозива за індивідуальною рецептурою.

В такому випадку на етикетці продукту замість звичного напису ДСТУ буде зазначена абревіатура ТУ (технічні умови) і відповідний набір цифр. Обираючи таке морозиво, варто зважати на те, що підприємство-виробник має право самостійно вирішувати питання вибору складових компонентів цього продукту.

Негативний вплив морозива

Морозиво має високий вміст доданого цукру. Деякі різновиди містять 12-24 г доданого цукру всього в 1/2 склянки (65 г).

До того ж морозиво багате на калорії, але містить мало поживних речовин, крім кальцію і фосфору. Якщо ви іноді їсте морозиво у вигляді ласощів, то вам не варто турбуватися про нестачу поживних речовин.

Однак, якщо ви часто замінюєте поживні продукти (фрукти, овочі або цільнозернові продукти) морозивом, у вашому раціоні може не вистачати необхідних вітамінів та мінералів. Крім того, висока калорійність морозива може сприяти збільшенню ваги, якщо ви їсте його надто багато.

Багато видів морозива проходять складну обробку та містять такі інгредієнти, як штучні ароматизатори та добавки. Деякі штучні інгредієнти та консерванти пов’язані з негативними наслідками для здоров’я.

Чи можна застудитися, якщо з'їсти багато морозива

Це поширений міф, у який не варто вірити.

Первинною причиною застуди чи гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРЗ) є віруси, не холод. Водночас локальне та випадкове переохолодження якоїсь частини тіла може збити налаштування імунної системи, і зробити організм вразливішим до вірусів.

Людина ризикує захворіти, якщо надто легко взулася взимку і так провела цілий день.

Прогулянки, активний відпочинок на відкритому повітрі, температура 17-19 градусів в приміщенні вдень і 15-18 вночі, провітрювання кімнати, і морозна погода як така корисні для здоров’я.

Не варто уникати морозива чи холодів, а просто ставайтесь одягатися тепліше, щоб вам було достатньо комфортно.