Это поможет избежать "сюрпризов": как выбрать в магазине безопасное мороженое

Как выглядит безопасное мороженое

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, следует обратить внимание в магазине на это:

морозильная камера - температурный режим должен соответствовать условиям хранения, указанным на упаковке продукта

форма - если мороженое деформировано, это говорит о том, что продукт был разморожен

на упаковку, где указано название и состав продукта, производитель, дата изготовления, срок годности, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения, масса нетто и наличие аллергенов

Важно помнить, что в Украине есть три государственных стандарта для изготовления мороженого:

ДСТУ 4733:2007 - мороженое на молочной основе (молочное, сливочное и пломбир) должно производиться исключительно из молока и продуктов его переработки, без применения каких-либо жиров и белков немолочного происхождения

ДСТУ 4734:2007 - производится на основе плодово-ягодного или овощного сырья с добавлением сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и других необходимых для производства ингредиентов.

ДСТУ 4735:2007 - изготовляют с комбинированным составом сырья и выпускают с частичной заменой молочного сырья на компоненты растительного происхождения (растительные жиры)

Эксперты отметили, что также допускается изготовление мороженого по индивидуальной рецептуре.

В таком случае на этикетке продукта вместо привычной надписи ДСТУ будет указана аббревиатура ТУ (технические условия) и набор цифр. Выбирая такое мороженое, следует учитывать, что предприятие-производитель имеет право самостоятельно решать вопросы выбора составляющих компонентов этого продукта.

Негативное воздействие мороженого

Мороженое имеет высокое содержание добавленного сахара. Некоторые разновидности содержат 12-24 г добавленного сахара всего в 1/2 стакана (65 г).

К тому же мороженое богато калориями, но содержит мало питательных веществ, кроме кальция и фосфора. Если вы иногда едите мороженое в виде лакомства, то вам не стоит беспокоиться о нехватке питательных веществ.

Однако если вы часто заменяете питательные продукты (фрукты, овощи или цельнозерновые продукты) мороженым, в вашем рационе может не хватать необходимых витаминов и минералов. Кроме того, высокая калорийность мороженого может способствовать увеличению веса, если вы едите его слишком много.

Многие виды мороженого проходят сложную обработку и содержат такие ингредиенты как искусственные ароматизаторы и добавки. Некоторые искусственные ингредиенты и консерванты связаны с отрицательными последствиями для здоровья.

Можно ли простудиться, если съесть много мороженого

Это распространенный миф, в который не следует верить.

Первичной причиной простуды или острого респираторного вирусного заболевания (ОРЗ) являются вирусы, не холод. В то же время локальное и случайное переохлаждение какой-то части тела может сбить настройки иммунной системы и сделать организм более уязвимым к вирусам.

Человек рискует заболеть, если слишком легко обулся зимой и так провел целый день.

Прогулки, активный отдых на открытом воздухе, температура 17-19 градусов в помещении днем и 15-18 ночью, проветривание комнаты, и морозная погода сама по себе полезны для здоровья.

Не стоит избегать мороженого или холодов, а просто одевайтесь теплее, чтобы вам было достаточно комфортно.